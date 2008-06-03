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Раздел: Культура  
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Камбербэтч удивил неожиданным заявлением

Камбербэтч удивил неожиданным заявлениемАктер прокомментировал проблему разницы в оплате труда мужчин и женщин.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью изданию Deadline рассказал, как относится к перспективе вернуться к роли сыщика Шерлока Холмса в популярном сериале "Шерлок".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.

Выяснилось, что артист, недавно сыгравший в сериале "Патрик Мелроуз" и фильме "Мстители: Война бесконечности", пока не горит желанием снова сниматься в телепроекте.

"Что касается желания вернуться в "Шерлок", то сейчас я великолепно провожу время, занимаясь другими вещами. Но никогда не говори "никогда", — сказал Камбербэтч.

Также актер прокомментировал проблему разницы в оплате труда мужчин и женщин в киноиндустрии. По его мнению, не только женщинам нужно доказывать свою профессиональную состоятельность, но и мужчинам делать активные шаги в сторону равенства.

"Нам всем нужно сесть за одним столом, как взрослые люди, и признать: вот пирог, вот путь этого пирога к столу. Вот сколько каждый из вас сделал для этого пирога, и вот — какой кусок пирога он в соответствии с этим должен съесть. К полу это отношения не имеет, зато имеет прямую связь с вкладом в работу", — говорит Камбербэтч.

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Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит, где находится литературная и кинематографическая резиденция Шерлока Холмса. Однако этот инцидент он в интервью комментировать отказался.
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Сегодня, 19:18 » Автор: Едгар Букмирза
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