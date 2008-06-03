Раздел: Культура
Камбербэтч удивил неожиданным заявлением
Актер прокомментировал проблему разницы в оплате труда мужчин и женщин.
Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью изданию Deadline рассказал, как относится к перспективе вернуться к роли сыщика Шерлока Холмса в популярном сериале "Шерлок".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.
Выяснилось, что артист, недавно сыгравший в сериале "Патрик Мелроуз" и фильме "Мстители: Война бесконечности", пока не горит желанием снова сниматься в телепроекте.
"Что касается желания вернуться в "Шерлок", то сейчас я великолепно провожу время, занимаясь другими вещами. Но никогда не говори "никогда", — сказал Камбербэтч.
Также актер прокомментировал проблему разницы в оплате труда мужчин и женщин в киноиндустрии. По его мнению, не только женщинам нужно доказывать свою профессиональную состоятельность, но и мужчинам делать активные шаги в сторону равенства.
"Нам всем нужно сесть за одним столом, как взрослые люди, и признать: вот пирог, вот путь этого пирога к столу. Вот сколько каждый из вас сделал для этого пирога, и вот — какой кусок пирога он в соответствии с этим должен съесть. К полу это отношения не имеет, зато имеет прямую связь с вкладом в работу", — говорит Камбербэтч.
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Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит, где находится литературная и кинематографическая резиденция Шерлока Холмса. Однако этот инцидент он в интервью комментировать отказался.
Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью изданию Deadline рассказал, как относится к перспективе вернуться к роли сыщика Шерлока Холмса в популярном сериале "Шерлок".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.
Выяснилось, что артист, недавно сыгравший в сериале "Патрик Мелроуз" и фильме "Мстители: Война бесконечности", пока не горит желанием снова сниматься в телепроекте.
"Что касается желания вернуться в "Шерлок", то сейчас я великолепно провожу время, занимаясь другими вещами. Но никогда не говори "никогда", — сказал Камбербэтч.
Также актер прокомментировал проблему разницы в оплате труда мужчин и женщин в киноиндустрии. По его мнению, не только женщинам нужно доказывать свою профессиональную состоятельность, но и мужчинам делать активные шаги в сторону равенства.
"Нам всем нужно сесть за одним столом, как взрослые люди, и признать: вот пирог, вот путь этого пирога к столу. Вот сколько каждый из вас сделал для этого пирога, и вот — какой кусок пирога он в соответствии с этим должен съесть. К полу это отношения не имеет, зато имеет прямую связь с вкладом в работу", — говорит Камбербэтч.
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Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит, где находится литературная и кинематографическая резиденция Шерлока Холмса. Однако этот инцидент он в интервью комментировать отказался.
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