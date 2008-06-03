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Раздел: Культура  
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Украинская телеведущая отреагировала на слухи о ее беременности

Украинская телеведущая отреагировала на слухи о ее беременностиРегина Тодоренко еще и мастер интриги.

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко спровоцировала волну новостей о ее беременности. Звезда прокомментировала информацию, выбрав достаточно острую форму.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Регина Тодоренко – одна из самых популярных украинских блогеров. Звезда активно освещает детали своей жизни и творчества на странице в Instagram. Как оказалось, Регина Тодоренко еще и мастер интриги, ведь знаменитость смутила необычной заметкой, спровоцировав волну слухов о ее беременности.

"Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Однако я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", – написала Регина Тодоренко в соцсети.

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Подогрели слухи о беременности и последние фото телеведущей. На премию "Муз-ТВ" Регина пришла в пышном платье, которое благодаря своему крою добавило лишние килограммы на талии звезды. Это фанаты и журналисты восприняли как подтверждение новости о беременности.

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 Теги: Регина Тодоренко, беременность

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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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