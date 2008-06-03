Украинская телеведущая отреагировала на слухи о ее беременности

Регина Тодоренко еще и мастер интриги.



Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко спровоцировала волну новостей о ее беременности. Звезда прокомментировала информацию, выбрав достаточно острую форму.



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Регина Тодоренко – одна из самых популярных украинских блогеров. Звезда активно освещает детали своей жизни и творчества на странице в Instagram. Как оказалось, Регина Тодоренко еще и мастер интриги, ведь знаменитость смутила необычной заметкой, спровоцировав волну слухов о ее беременности.



"Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Однако я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", – написала Регина Тодоренко в соцсети.



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Подогрели слухи о беременности и последние фото телеведущей. На премию "Муз-ТВ" Регина пришла в пышном платье, которое благодаря своему крою добавило лишние килограммы на талии звезды. Это фанаты и журналисты восприняли как подтверждение новости о беременности.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко спровоцировала волну новостей о ее беременности. Звезда прокомментировала информацию, выбрав достаточно острую форму.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Регина Тодоренко – одна из самых популярных украинских блогеров. Звезда активно освещает детали своей жизни и творчества на странице в Instagram. Как оказалось, Регина Тодоренко еще и мастер интриги, ведь знаменитость смутила необычной заметкой, спровоцировав волну слухов о ее беременности."Вот уже почти 9 месяцев я вынашиваю это чудо, которое совсем скоро появится на свет. Мне сложно описать эти чувства и эмоции, когда ты осознаешь, как много теперь от тебя зависит. Конечно, мне немного страшно, ведь это большая ответственность. Однако я очень долго готовилась к этому. Осталось совсем немного", – написала Регина Тодоренко в соцсети.Подогрели слухи о беременности и последние фото телеведущей. На премию "Муз-ТВ" Регина пришла в пышном платье, которое благодаря своему крою добавило лишние килограммы на талии звезды. Это фанаты и журналисты восприняли как подтверждение новости о беременности.



