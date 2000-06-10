Раздел: Культура
Гай Ричи пытался выдать Киев за Россию
Не обошлось без очередного ляпа.
Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял проморолик к чемпинату мира по футболу 2018, который должен состояться в России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на variat.com.ua.
Видео было задумано как проморолик наушников марки Beats by Dre и в его съемках приняли участие многие мировые звезды спорта как: Неймар, Тьерри Анри, Эден Азар, Патрис Эвра, Месут Озил, Серена Уильямс и другие.
По сценарию в начале ролика события разворачиваются в одном из спальных районов российского города, однако на самом деле эти кадры снимали в Киеве. Двор, в котором разворачивалась главная сюжетная линия, расположен в столичном районе Березняки.
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Внимательные зрители также заметили и другие детали, которые указывают на то, что эти кадры были отсняты в Украине: на холодильнике висит магнит с надписью "З Днем закоханих" и другой – с логотипом украинской торговой марки "Славяночка".
Известный британский кинорежиссер Гай Ричи снял проморолик к чемпинату мира по футболу 2018, который должен состояться в России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на variat.com.ua.
Видео было задумано как проморолик наушников марки Beats by Dre и в его съемках приняли участие многие мировые звезды спорта как: Неймар, Тьерри Анри, Эден Азар, Патрис Эвра, Месут Озил, Серена Уильямс и другие.
По сценарию в начале ролика события разворачиваются в одном из спальных районов российского города, однако на самом деле эти кадры снимали в Киеве. Двор, в котором разворачивалась главная сюжетная линия, расположен в столичном районе Березняки.
Читайте также: Гай Ричи с супругой прогулялись по Киеву
Внимательные зрители также заметили и другие детали, которые указывают на то, что эти кадры были отсняты в Украине: на холодильнике висит магнит с надписью "З Днем закоханих" и другой – с логотипом украинской торговой марки "Славяночка".
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