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Раздел: Культура  
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Виктория Бекхэм показала трогательное фото с дочерью

Виктория Бекхэм показала трогательное фото с дочерью Дизайнер разместила снимок в социальной сети.

Судя по всему, знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм взяла небольшой перерыв в работе и потому может посвятить все свое время любимой семье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Об этом свидетельствуют фотографии в личном микроблоге Виктории, на которых все чаще появляются дети и близкие звезды. Так, ранее знаменитая мама поделилась с поклонниками кадрами с сыновьями Бруклином и Ромео, а последнюю неделю Instagram звезды посвящен всецело Харпер.

Сначала Бекхэм опубликовала в личном микроблоге забавное видео, на котором ведет дочь в школу. А затем на ее странице появилось умилительное фото с Харпер, которое не оставило равнодушным ни одного подписчика знаменитости.

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К слову, не забыла Виктория и о родителях. На одном из последних снимков она запечатлена с мамой, отцом и детьми. Прекрасная семья, не так ли?

Виктория Бекхэм показала трогательное фото с дочерью
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 Теги: Виктория Бекхэм, дочь, фото

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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