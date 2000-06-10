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В Сети рассказали о недвижимости знаменитостей, выставленной на продажу

В Сети рассказали о недвижимости знаменитостей, выставленной на продажу Эти роскошные дома звезд можно приобрести.

Журналисты сделали подборку из трех резиденций звезд, которые можно купить прямо сейчас, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zagorodna.com.

1. Светлая вилла Шакиры в Майами

Если хотите жить на одной улице с Мэттом Деймоном, Шер и Дженнифер Лопес, то обратите внимание на белоснежную виллу Шакиры. Дом выставлен на продажу по цене чуть меньше $12 млн. За эти деньги вы получите светлую и уютную резиденцию с окнами, выходящими на набережную.

Двухэтажный дом с шестью спальнями и восьмью ванными комнатами оформлен в светлых тонах. Здесь всегда царит солнце и кипит жизнь, но, если вдруг в Майами выдастся холодная ночь, вас согреет камин в гостиной или мысль о том, что когда-то здесь зажигала сама Шакира.

2. Роскошный особняк Шакила О’Нила

Баскетбольная легенда Шакил О’Нил продает свой роскошный особняк на берегу озера в штате Флорида. Резиденция площадью почти 3000 м² кажется вполне просторной для человека ростом 2,16 м, а для обычных людей она станет настоящим дворцом. 12 спален, 15 ванных комнат, 29-метровый бассейн, огромная гостиная и крытая баскетбольная площадка с трибунами. Автолюбители также оценят два вместительных гаража на 17 авто.

Но даже если у вас нет такого количества машин, эти пространства все равно пригодятся: один гараж оснащен фитнес-центром, а другой — танцевальной и звукозаписывающей студиями. Шакил приобрел дом в 1993 году за $3,95 млн, но теперь особняк приобрел статус и повысился в цене — $28 млн за роскошь и шик легендарного владельца.

3. Замок Гвен Стефани в Беверли-Хиллз

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Это сооружение сложно назвать просто виллой, это настоящий замок, где есть все для того, чтобы почувствовать себя принцессой или принцем. Личная охрана и частная подъездная дорога, огромный спа-центр и теннисный корт, театр и целый гостевой дом с тренажерным залом. В доме всего семь спален, зато оформлены они известным дизайнером Келли Уирстлер.
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 Теги: знаменитости, недвижимость

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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