В Сети рассказали о недвижимости знаменитостей, выставленной на продажу

Эти роскошные дома звезд можно приобрести.



Журналисты сделали подборку из трех резиденций звезд, которые можно купить прямо сейчас, сообщает



1. Светлая вилла Шакиры в Майами



Если хотите жить на одной улице с Мэттом Деймоном, Шер и Дженнифер Лопес, то обратите внимание на белоснежную виллу Шакиры. Дом выставлен на продажу по цене чуть меньше $12 млн. За эти деньги вы получите светлую и уютную резиденцию с окнами, выходящими на набережную.



Двухэтажный дом с шестью спальнями и восьмью ванными комнатами оформлен в светлых тонах. Здесь всегда царит солнце и кипит жизнь, но, если вдруг в Майами выдастся холодная ночь, вас согреет камин в гостиной или мысль о том, что когда-то здесь зажигала сама Шакира.



2. Роскошный особняк Шакила О’Нила



Баскетбольная легенда Шакил О’Нил продает свой роскошный особняк на берегу озера в штате Флорида. Резиденция площадью почти 3000 м² кажется вполне просторной для человека ростом 2,16 м, а для обычных людей она станет настоящим дворцом. 12 спален, 15 ванных комнат, 29-метровый бассейн, огромная гостиная и крытая баскетбольная площадка с трибунами. Автолюбители также оценят два вместительных гаража на 17 авто.



Но даже если у вас нет такого количества машин, эти пространства все равно пригодятся: один гараж оснащен фитнес-центром, а другой — танцевальной и звукозаписывающей студиями. Шакил приобрел дом в 1993 году за $3,95 млн, но теперь особняк приобрел статус и повысился в цене — $28 млн за роскошь и шик легендарного владельца.



3. Замок Гвен Стефани в Беверли-Хиллз



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Это сооружение сложно назвать просто виллой, это настоящий замок, где есть все для того, чтобы почувствовать себя принцессой или принцем. Личная охрана и частная подъездная дорога, огромный спа-центр и теннисный корт, театр и целый гостевой дом с тренажерным залом. В доме всего семь спален, зато оформлены они известным дизайнером Келли Уирстлер. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Журналисты сделали подборку из трех резиденций звезд, которые можно купить прямо сейчас, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zagorodna.com 1. Светлая вилла Шакиры в МайамиЕсли хотите жить на одной улице с Мэттом Деймоном, Шер и Дженнифер Лопес, то обратите внимание на белоснежную виллу Шакиры. Дом выставлен на продажу по цене чуть меньше $12 млн. За эти деньги вы получите светлую и уютную резиденцию с окнами, выходящими на набережную.Двухэтажный дом с шестью спальнями и восьмью ванными комнатами оформлен в светлых тонах. Здесь всегда царит солнце и кипит жизнь, но, если вдруг в Майами выдастся холодная ночь, вас согреет камин в гостиной или мысль о том, что когда-то здесь зажигала сама Шакира.2. Роскошный особняк Шакила О’НилаБаскетбольная легенда Шакил О’Нил продает свой роскошный особняк на берегу озера в штате Флорида. Резиденция площадью почти 3000 м² кажется вполне просторной для человека ростом 2,16 м, а для обычных людей она станет настоящим дворцом. 12 спален, 15 ванных комнат, 29-метровый бассейн, огромная гостиная и крытая баскетбольная площадка с трибунами. Автолюбители также оценят два вместительных гаража на 17 авто.Но даже если у вас нет такого количества машин, эти пространства все равно пригодятся: один гараж оснащен фитнес-центром, а другой — танцевальной и звукозаписывающей студиями. Шакил приобрел дом в 1993 году за $3,95 млн, но теперь особняк приобрел статус и повысился в цене — $28 млн за роскошь и шик легендарного владельца.3. Замок Гвен Стефани в Беверли-ХиллзЭто сооружение сложно назвать просто виллой, это настоящий замок, где есть все для того, чтобы почувствовать себя принцессой или принцем. Личная охрана и частная подъездная дорога, огромный спа-центр и теннисный корт, театр и целый гостевой дом с тренажерным залом. В доме всего семь спален, зато оформлены они известным дизайнером Келли Уирстлер.



