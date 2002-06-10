Раздел: Культура
Эштон Катчер рассказал о своей деликатной медицинской проблеме
Актер столкнулся со стремительным облысением.
Во время телешоу у известного ведущего Коннора О’Брайана 40-летний Эштон Катчер сделал в прямом эфире неожиданное признание. Он заявил, что стремительно лысеет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все началось с того, что Коннор, который, как утверждают сплетники, носит парик, решил сделать Эштону комплимент. «Завидую тебе! Ты всегда так прекрасно выглядишь, у тебя просто классная прическа!» — сказал О’Брайан. Но Катчер в ответ рассмеялся. Он откинул рукой назад начесанную на лоб челку и показал заметные залысины. «Моя шевелюра просто исчезает на глазах…» — пояснил он.
Как рассказал актер, впервые он заметил, что его волосы начали сильно редеть, когда ему было всего 25 лет. «Я тогда пошел к врачу, который занимается волосами. И тот парень прописал мне лекарство — Adovart. Чуда от этого не произошло, но мои волосы, вроде бы, стали выпадать помедленнее. А потом мы с Милойрешили завести детей. Тогда я подумал: «Кто знает, какие у этого снадобья могут проявиться побочные эффекты, и не отразится ли это на наших детях?» И я перестал его принимать. С тех пор все пошло гораздо быстрее…» — поведал Катчер.
Зато, к радости Эштона, оба его ребенка от Милы Кунис, жены актера, вполне здоровы. Напомним: старшей дочке Уайэтт этой осенью исполнится уже пять лет. А малышу Димитрию пока всего полтора года.
Хотя Катчер перестал принимать свое лекарство всего несколько лет назад, за это время его шевелюра понесла значительные потери. Однако Эштон старается не унывать: «Доктор объяснил мне, что выпадение волос — вполне естественный процесс. В организме мужчины вырабатывается тестостерон. И его побочным эффектом является ослабление волосяных луковиц…»
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Актер утверждает, что лысина станет скоро всем заметна, но Катчера это пока не слишком волнует. «Во-первых, все давно привыкли, что я все время ношу бейсболку. Так что мне нетрудно будет спрятать голову. А во-вторых, что касается профессии, я просто перейду в другое амплуа — стану характерным актером, которому лысина вовсе не помеха!» — заявил Эштон.
Во время телешоу у известного ведущего Коннора О’Брайана 40-летний Эштон Катчер сделал в прямом эфире неожиданное признание. Он заявил, что стремительно лысеет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все началось с того, что Коннор, который, как утверждают сплетники, носит парик, решил сделать Эштону комплимент. «Завидую тебе! Ты всегда так прекрасно выглядишь, у тебя просто классная прическа!» — сказал О’Брайан. Но Катчер в ответ рассмеялся. Он откинул рукой назад начесанную на лоб челку и показал заметные залысины. «Моя шевелюра просто исчезает на глазах…» — пояснил он.
Как рассказал актер, впервые он заметил, что его волосы начали сильно редеть, когда ему было всего 25 лет. «Я тогда пошел к врачу, который занимается волосами. И тот парень прописал мне лекарство — Adovart. Чуда от этого не произошло, но мои волосы, вроде бы, стали выпадать помедленнее. А потом мы с Милойрешили завести детей. Тогда я подумал: «Кто знает, какие у этого снадобья могут проявиться побочные эффекты, и не отразится ли это на наших детях?» И я перестал его принимать. С тех пор все пошло гораздо быстрее…» — поведал Катчер.
Зато, к радости Эштона, оба его ребенка от Милы Кунис, жены актера, вполне здоровы. Напомним: старшей дочке Уайэтт этой осенью исполнится уже пять лет. А малышу Димитрию пока всего полтора года.
Хотя Катчер перестал принимать свое лекарство всего несколько лет назад, за это время его шевелюра понесла значительные потери. Однако Эштон старается не унывать: «Доктор объяснил мне, что выпадение волос — вполне естественный процесс. В организме мужчины вырабатывается тестостерон. И его побочным эффектом является ослабление волосяных луковиц…»
Читайте также: Виктория Бекхэм показала трогательное фото с дочерью
Актер утверждает, что лысина станет скоро всем заметна, но Катчера это пока не слишком волнует. «Во-первых, все давно привыкли, что я все время ношу бейсболку. Так что мне нетрудно будет спрятать голову. А во-вторых, что касается профессии, я просто перейду в другое амплуа — стану характерным актером, которому лысина вовсе не помеха!» — заявил Эштон.
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