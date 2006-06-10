Раздел: Культура
Олег Винник поделился фотографией в необычной обстановке
Известный певец сфотографировался в старинном университете.
Признанный секс-символ украинской сцены Олег Винник поделился с подписчиками своего микробога впечатлениями от посещения главного архитектурного памятник в Черновцах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Известно, что сейчас певец в рамках гастрольного тура находится в городе Черновцы и, судя по его посту в Instagram, он решил не только дарить свой талант поклонникам, но и пополнить свой багаж исторических знаний.
Вместе с творческой командой он посетил Черновецкий национальный университет им. Юрия Федьковича и остался впечатленным красотой и архитектурой здания.
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В качестве иллюстрации своих слов, исполнитель опубликовал фото, где позирует в университетском коридоре с расписными стенами, фресками и колонами.
Признанный секс-символ украинской сцены Олег Винник поделился с подписчиками своего микробога впечатлениями от посещения главного архитектурного памятник в Черновцах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Известно, что сейчас певец в рамках гастрольного тура находится в городе Черновцы и, судя по его посту в Instagram, он решил не только дарить свой талант поклонникам, но и пополнить свой багаж исторических знаний.
Вместе с творческой командой он посетил Черновецкий национальный университет им. Юрия Федьковича и остался впечатленным красотой и архитектурой здания.
Читайте также: В Сети рассказали о недвижимости знаменитостей, выставленной на продажу
В качестве иллюстрации своих слов, исполнитель опубликовал фото, где позирует в университетском коридоре с расписными стенами, фресками и колонами.
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