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Раздел: Культура  
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Тарантино снимает фильм с самым звездным актерским составом

Тарантино снимает фильм с самым звездным актерским составом Стали известны новые имена актеров в будущем фильме.

Состав будущего кинопроекта Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» пополнился новыми именами известных актеров. Свое участие уже подтвердили Дакота Фаннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш и Дэмиэн Льюис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Поклонники творчества известного режиссера считают, что его новый проект станет лидером среди фильмов по количеству знаменитых актеров, одновременно задействованных в съемках на протяжении целой кинокартины.

Брэд Питт, Леонардо диКаприо и Марго Робби также дали свое согласие на работу с Квентином Тарантино в осуществлении его будущего проекта.

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Кинокартина режиссера «Однажды в Голливуде» будет рассказывать историю жестокого убийства популярной актрисы Шэрон Тэйт группой последователей маньяка Чарльза Мэнсона.
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 Теги: Тарантино, фильм, актеры

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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