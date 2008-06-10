Раздел: Культура
Тарантино снимает фильм с самым звездным актерским составом
Стали известны новые имена актеров в будущем фильме.
Состав будущего кинопроекта Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» пополнился новыми именами известных актеров. Свое участие уже подтвердили Дакота Фаннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш и Дэмиэн Льюис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Поклонники творчества известного режиссера считают, что его новый проект станет лидером среди фильмов по количеству знаменитых актеров, одновременно задействованных в съемках на протяжении целой кинокартины.
Брэд Питт, Леонардо диКаприо и Марго Робби также дали свое согласие на работу с Квентином Тарантино в осуществлении его будущего проекта.
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Кинокартина режиссера «Однажды в Голливуде» будет рассказывать историю жестокого убийства популярной актрисы Шэрон Тэйт группой последователей маньяка Чарльза Мэнсона.
Состав будущего кинопроекта Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» пополнился новыми именами известных актеров. Свое участие уже подтвердили Дакота Фаннинг, Люк Перри, Эмиль Хирш и Дэмиэн Льюис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Поклонники творчества известного режиссера считают, что его новый проект станет лидером среди фильмов по количеству знаменитых актеров, одновременно задействованных в съемках на протяжении целой кинокартины.
Брэд Питт, Леонардо диКаприо и Марго Робби также дали свое согласие на работу с Квентином Тарантино в осуществлении его будущего проекта.
Читайте также: Олег Винник поделился фотографией в необычной обстановке
Кинокартина режиссера «Однажды в Голливуде» будет рассказывать историю жестокого убийства популярной актрисы Шэрон Тэйт группой последователей маньяка Чарльза Мэнсона.
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