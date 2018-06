Памела Андерсон поделилась подробностями личной жизни в новой книге

Памела Андерсон продолжает пробовать себя в качестве писателя - в этом году актриса и фотомодель представляет новую книгу Lust for Love: Rekindling Intimacy and Passion in Your Relationship, посвященную любовным историям - своим и не только, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream В автобиографии Памела рассказывает о романе с 32-летним французским футболистом Адилом Рами, трех бывших мужьях и союзе своих родителей, которые вместе уже больше 50 лет."Я очень счастлива сейчас, я люблю Францию. Но мы оба хотим сохранить свой мир и защитить конфиденциальность. Меня всегда забавляет моя мама - как только она замечает, что я на что-то жалуюсь, говорит: "О, перестань! Ты такая счастливая, просто посмотри на свое лицо!", - анонсирует книгу в новом интервью Памела.Сейчас Памела живет на юге Франции, где играет в клубе "Олимпик Марсель" ее возлюбленный Адиль Рами. До встречи с ним она была замужем трижды - за рок-музыкантами Томми Ли и Кидом Роком, а также кинопродюсером Риком Соломоном. Последний брак завершился в 2015 году."Люди могут не понимать, почему я столько раз выходила замуж. Это прозвучит забавно, но я верю в моногамию, поэтому каждый раз заключала брак. Если я действительно люблю кого-то - то выхожу замуж", - рассказывает Памела.Примером идеального союза для Памелы всегда были и остаются ее родители - отец Барри, простой рабочий, занимающийся ремонтом каминов, и мать-официантка Кэрол."Они вместе с 16 лет. У них было много взлетов и падений, они романтичные, порой глупые и смешные, но они так влюблены. А сейчас у них есть на что оглянуться вместе. Я не представляю, что было бы с ними, если бы им пришлось расстаться. Моя мать тяжело болела и отец всегда был рядом. А потом болел мой отец, и мама поддерживала его. Слава Богу, сейчас они оба здоровы. И их пример говорит о том, что, находясь с кем-то в паре, мы сильнее, чем в одиночку. Нам это правда необходимо".Лучший совет об отношениях с мужчинами Памеле дал ее отец: "Он всегда говорил, что человек, с которым вы вместе, - это ваше зеркало. Когда вы делаете что-то не то, он тоже это делает. Также, следуя его советам, я узнала, что мужчину нельзя держать на коротком поводке".