Раздел: Культура
Известная телеведущая раскрыла секрет стройности
Ведущая сильно похудела.
Несколько лет назад Екатерина Варнава стала таять на глазах: за считанные месяцы от звезды Comedy Woman осталась лишь её половина. Результат сохранился и сейчас фигура у девушки такая, что она смогла бы пройти кастинг на шоу Victoria’s Secret. Секретами своего феноменального похудения звезда российского ТВ делится с подписчиками в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.
Екатерина Варнава заметно похудела и уже долгое время поддерживает стройную фигуру. Секретами своего радикального преображения юмористка с удовольствием делится с подписчиками.
В Инстаграме Катя Варнава рассказываем о своем рационе и о тренировках.
На днях Варнава рассказала о своем питании.
Катя Варнава:
"Чао, прекрасные! Как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве..и вообще - ЕМ ЛИ Я! Итак! Конечно, я ем. Причём нормально! 1,75 живого роста надо ещё прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец-иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем (почему? могу рассказать в прямом эфире, если всё-таки он вам нужен). Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день. Утро. Стакан тёплой воды, потом завтрак: чашка американо (желательно хорошего, хотя растворимчик тоже бывает), творог, грецкие орехи, ягода или мёд (ОДНА ЛОЖКА) - всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (цукини, перец, огурцы с оливковым маслом). Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет ЖРАТЬ НЕИСТОВО (у меня ужин случается редко из-за занятости), но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару. ЧТО ВАЖНО! Всё, дорогие мои, очень индивидуальноНельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. и я ни в коем случае не говорю делать, как я. Поверьте, к этому я пришла не сразу ...очень постепенно, в течение нескольких лет. Например, хлеб обожаю, но отучила себя от этой привычки, сладкое никогда не любила (замена фруктами бээээшенаЯ), вот с соленым конфуз - люблю, мазафака, и соленое, и острое... но борюсь. Мне сейчас комфортно - и я считаю, это важно, когда выстраиваешь свой рацион. Еще есть моменты, что полезно, а что нет.. но тут необходимо пообщаться с профессионалом, диетологом, например. Он вам поможет выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью. У меня получилось этим постом «утолить» ваш интерес вокруг моего питания... хотя бы немного?"
Варнава поведала и о тренировках.
"Постоянная активность тела — это ой какой важный источник силы и выносливости", — считает Катя.
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Екатерина Варнава:
"У меня всегда было так: чтобы чего-то достичь, чтобы был результат, мне надо много пахать! Именно так! Легко вообще редко кому что дается. А чтобы пахать, я должна быть в форме... как бы уже не девочка. Я не переношу спорт.зал, но обожаю танцы! Вы знаете сколько себя помню, я всегда танцевалаТанцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии! Кто-то любит плавание, кто-то бег, а кто-то лежать на диване.... это все сугубо индивидуально. Главное, чтобы вы получали удовольствие, чтобы вы кайфовали от выбранной вами активности...Если вам некомфортно на йоге - просто пробуйте другое, не насилуйте себя весами и гантелями, если не нравится.. Может вам по душе будет скандинавская ходьба, а может вам достаточно дыхательных упражнений и нового режима питания... впрочем об этом уже в следующий раз...может в прямом эфире".
Несколько лет назад Екатерина Варнава стала таять на глазах: за считанные месяцы от звезды Comedy Woman осталась лишь её половина. Результат сохранился и сейчас фигура у девушки такая, что она смогла бы пройти кастинг на шоу Victoria’s Secret. Секретами своего феноменального похудения звезда российского ТВ делится с подписчиками в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.
Екатерина Варнава заметно похудела и уже долгое время поддерживает стройную фигуру. Секретами своего радикального преображения юмористка с удовольствием делится с подписчиками.
В Инстаграме Катя Варнава рассказываем о своем рационе и о тренировках.
На днях Варнава рассказала о своем питании.
Катя Варнава:
"Чао, прекрасные! Как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве..и вообще - ЕМ ЛИ Я! Итак! Конечно, я ем. Причём нормально! 1,75 живого роста надо ещё прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец-иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем (почему? могу рассказать в прямом эфире, если всё-таки он вам нужен). Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день. Утро. Стакан тёплой воды, потом завтрак: чашка американо (желательно хорошего, хотя растворимчик тоже бывает), творог, грецкие орехи, ягода или мёд (ОДНА ЛОЖКА) - всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (цукини, перец, огурцы с оливковым маслом). Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет ЖРАТЬ НЕИСТОВО (у меня ужин случается редко из-за занятости), но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару. ЧТО ВАЖНО! Всё, дорогие мои, очень индивидуальноНельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. и я ни в коем случае не говорю делать, как я. Поверьте, к этому я пришла не сразу ...очень постепенно, в течение нескольких лет. Например, хлеб обожаю, но отучила себя от этой привычки, сладкое никогда не любила (замена фруктами бээээшенаЯ), вот с соленым конфуз - люблю, мазафака, и соленое, и острое... но борюсь. Мне сейчас комфортно - и я считаю, это важно, когда выстраиваешь свой рацион. Еще есть моменты, что полезно, а что нет.. но тут необходимо пообщаться с профессионалом, диетологом, например. Он вам поможет выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью. У меня получилось этим постом «утолить» ваш интерес вокруг моего питания... хотя бы немного?"
Варнава поведала и о тренировках.
"Постоянная активность тела — это ой какой важный источник силы и выносливости", — считает Катя.
Читайте также: Известная модель раскрыла секрет вечной молодости
Екатерина Варнава:
"У меня всегда было так: чтобы чего-то достичь, чтобы был результат, мне надо много пахать! Именно так! Легко вообще редко кому что дается. А чтобы пахать, я должна быть в форме... как бы уже не девочка. Я не переношу спорт.зал, но обожаю танцы! Вы знаете сколько себя помню, я всегда танцевалаТанцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии! Кто-то любит плавание, кто-то бег, а кто-то лежать на диване.... это все сугубо индивидуально. Главное, чтобы вы получали удовольствие, чтобы вы кайфовали от выбранной вами активности...Если вам некомфортно на йоге - просто пробуйте другое, не насилуйте себя весами и гантелями, если не нравится.. Может вам по душе будет скандинавская ходьба, а может вам достаточно дыхательных упражнений и нового режима питания... впрочем об этом уже в следующий раз...может в прямом эфире".
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