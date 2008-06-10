» » Известная телеведущая раскрыла секрет стройности
Раздел: Культура  
0

Известная телеведущая раскрыла секрет стройности

Известная телеведущая раскрыла секрет стройностиВедущая сильно похудела.

Несколько лет назад Екатерина Варнава стала таять на глазах: за считанные месяцы от звезды Comedy Woman осталась лишь её половина. Результат сохранился и сейчас фигура у девушки такая, что она смогла бы пройти кастинг на шоу Victoria’s Secret. Секретами своего феноменального похудения звезда российского ТВ делится с подписчиками в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.

Екатерина Варнава заметно похудела и уже долгое время поддерживает стройную фигуру. Секретами своего радикального преображения юмористка с удовольствием делится с подписчиками.

В Инстаграме Катя Варнава рассказываем о своем рационе и о тренировках.

На днях Варнава рассказала о своем питании.

Катя Варнава:

"Чао, прекрасные! Как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве..и вообще - ЕМ ЛИ Я! Итак! Конечно, я ем. Причём нормально! 1,75 живого роста надо ещё прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец-иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем (почему? могу рассказать в прямом эфире, если всё-таки он вам нужен). Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день. Утро. Стакан тёплой воды, потом завтрак: чашка американо (желательно хорошего, хотя растворимчик тоже бывает), творог, грецкие орехи, ягода или мёд (ОДНА ЛОЖКА) - всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (цукини, перец, огурцы с оливковым маслом). Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет ЖРАТЬ НЕИСТОВО (у меня ужин случается редко из-за занятости), но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару. ЧТО ВАЖНО! Всё, дорогие мои, очень индивидуальноНельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. и я ни в коем случае не говорю делать, как я. Поверьте, к этому я пришла не сразу ...очень постепенно, в течение нескольких лет. Например, хлеб обожаю, но отучила себя от этой привычки, сладкое никогда не любила (замена фруктами бээээшенаЯ), вот с соленым конфуз - люблю, мазафака, и соленое, и острое... но борюсь. Мне сейчас комфортно - и я считаю, это важно, когда выстраиваешь свой рацион. Еще есть моменты, что полезно, а что нет.. но тут необходимо пообщаться с профессионалом, диетологом, например. Он вам поможет выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью. У меня получилось этим постом «утолить» ваш интерес вокруг моего питания... хотя бы немного?"

Варнава поведала и о тренировках.

"Постоянная активность тела — это ой какой важный источник силы и выносливости", — считает Катя.

Известная телеведущая раскрыла секрет стройности


Читайте также: Известная модель раскрыла секрет вечной молодости

Екатерина Варнава:

"У меня всегда было так: чтобы чего-то достичь, чтобы был результат, мне надо много пахать! Именно так! Легко вообще редко кому что дается. А чтобы пахать, я должна быть в форме... как бы уже не девочка. Я не переношу спорт.зал, но обожаю танцы! Вы знаете сколько себя помню, я всегда танцевалаТанцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии! Кто-то любит плавание, кто-то бег, а кто-то лежать на диване.... это все сугубо индивидуально. Главное, чтобы вы получали удовольствие, чтобы вы кайфовали от выбранной вами активности...Если вам некомфортно на йоге - просто пробуйте другое, не насилуйте себя весами и гантелями, если не нравится.. Может вам по душе будет скандинавская ходьба, а может вам достаточно дыхательных упражнений и нового режима питания... впрочем об этом уже в следующий раз...может в прямом эфире".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Екатерина Варнава, стройность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:16 » Автор: Анна Мартынова
     467
     0

Похожие новости по теме

Известная телеведущая похвалилась фигурой в боди Известная телеведущая похвалилась фигурой в боди

Экс-ведущая шоу "Хто зверху?" поделилась откровенным снимком в Инстгараме.

Екатерина Варнава показала своего возлюбленного Екатерина Варнава показала своего возлюбленного

Трогательное фото порадовало фанатов девушки.

Катя Варнава показала, как выглядит после мытья головы Катя Варнава показала, как выглядит после мытья головы

Известная юмористка удивила поклонников новым фото.

Екатерина Варнава удивила правдой о Екатерина Варнава удивила правдой о "Comedy Woman"

Популярная артистка Екатерина Варнава призналась поклонникам в обмане.

Катя Варнава улеглась на сено в свадебном платье Катя Варнава улеглась на сено в свадебном платье

Популярная телеведущая поделилась архивным снимком у себя на страничке в Инстаграме.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх