Раздел: Культура
Победительница «Холостяка» сыграла свадьбу
Пара вместе уже давно.
9 июня свершилась одна из самых заветных мечт победительницы шоу "Холостяк 4" - яркой и харизматичной Анны Селюковой, передает Хроника.инфо со ссылкой на edinstvennaya.ua.
Пока мы находимся в ожидании оглашения имени главного героя девятого сезона самого романтического шоу Украины – "Холостяк", экс-участницы предыдущих сезонов продолжают радовать нас приятными переменами в личной жизни.
Одной из них стала победительница 4 сезона "Холостяка" Анна Селюкова. Этого дня девушка ждала долгих три года. Именно столько времени прошло с момента ее помолвки с чемпионом мира по покеру Евгением Качаловым.
Свадьба Анны и Евгения состоялась в минувшую субботу в одном из загородных ресторанов Киева. На торжество влюбленные пригласили около 75 гостей, которые приехали поздравить пару с разных стран.
За день Анна успела сменить два свадебных платья. Одно девушка заказала у украинского дизайнера Katerina Kvit, а вот второе – это микс от американского и украинского брендов.
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Уже известно, что медовый месяц молодожены проведут в их любимой Италии, а план путешествия паре помогли составить друзья.
9 июня свершилась одна из самых заветных мечт победительницы шоу "Холостяк 4" - яркой и харизматичной Анны Селюковой, передает Хроника.инфо со ссылкой на edinstvennaya.ua.
Пока мы находимся в ожидании оглашения имени главного героя девятого сезона самого романтического шоу Украины – "Холостяк", экс-участницы предыдущих сезонов продолжают радовать нас приятными переменами в личной жизни.
Одной из них стала победительница 4 сезона "Холостяка" Анна Селюкова. Этого дня девушка ждала долгих три года. Именно столько времени прошло с момента ее помолвки с чемпионом мира по покеру Евгением Качаловым.
Свадьба Анны и Евгения состоялась в минувшую субботу в одном из загородных ресторанов Киева. На торжество влюбленные пригласили около 75 гостей, которые приехали поздравить пару с разных стран.
За день Анна успела сменить два свадебных платья. Одно девушка заказала у украинского дизайнера Katerina Kvit, а вот второе – это микс от американского и украинского брендов.
Читайте также: Победительница "Холостяка" не постеснялась сфотографироваться в белье
Уже известно, что медовый месяц молодожены проведут в их любимой Италии, а план путешествия паре помогли составить друзья.
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