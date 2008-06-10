Победительница «Холостяка» сыграла свадьбу

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Давно звезды не баловали представителей средств массовой информации и поклонников своими свадебными фотоснимками. Хотя сентябрь был переполнен разными событиями, в октябре, как можно понять, наступило затишье. Можно было подумать, что свадебный сезон звезд уже можно закрывать. Но сегодня удивила победительница первого сезона