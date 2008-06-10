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Раздел: Культура  
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Победительница «Холостяка» сыграла свадьбу

Победительница «Холостяка» сыграла свадьбуПара вместе уже давно.

9 июня свершилась одна из самых заветных мечт победительницы шоу "Холостяк 4" - яркой и харизматичной Анны Селюковой, передает Хроника.инфо со ссылкой на edinstvennaya.ua.

Пока мы находимся в ожидании оглашения имени главного героя девятого сезона самого романтического шоу Украины – "Холостяк", экс-участницы предыдущих сезонов продолжают радовать нас приятными переменами в личной жизни.

Одной из них стала победительница 4 сезона "Холостяка" Анна Селюкова. Этого дня девушка ждала долгих три года. Именно столько времени прошло с момента ее помолвки с чемпионом мира по покеру Евгением Качаловым.

Победительница «Холостяка» сыграла свадьбу


Свадьба Анны и Евгения состоялась в минувшую субботу в одном из загородных ресторанов Киева. На торжество влюбленные пригласили около 75 гостей, которые приехали поздравить пару с разных стран.

Победительница «Холостяка» сыграла свадьбу


За день Анна успела сменить два свадебных платья. Одно девушка заказала у украинского дизайнера Katerina Kvit, а вот второе – это микс от американского и украинского брендов.

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Победительница «Холостяка» сыграла свадьбу


Уже известно, что медовый месяц молодожены проведут в их любимой Италии, а план путешествия паре помогли составить друзья.
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 Теги: Холостяк, свадьба

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Сегодня, 11:01 » Автор: Анна Мартынова
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