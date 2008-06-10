Ирина Шейк показала, в кого она такая красивая

Модель - копия своей мамы.



На днях российская модель Ирина Шейк на странице в соцсети показала свою маму в молодости. Знаменитость опубликовала черно-белый раритетный снимок, на котором запечатлена ее родительница Ольга Шайхлисламова, передает



Мама знаменитой модели всегда поддерживала хорошие отношения с дочерью. Сейчас она помогает Ирине воспитывать ее дочь Лею, которая появилась на свет в прошлом году. Фанаты Шейк постоянно восхищаются внешностью Ольги Шайхлисламовой и отмечают, что она выглядит моложе своих лет.



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Накануне Ирина выложила в своем аккаунте редкую семейную фотографию, на которой изображена женщина, очень похожая на знаменитую российскую модель. Подписчики не сразу поняли, что на фото не Ирина, а ее мама. Позже фолловеры поняли, что на снимке запечатлена молодая Ольга Шайхлисламова. Глядя на фотографию, становится ясно от кого Ирине досталась такая редкая красота. «Один в один», «Вот это сходство», «Как вы похожи», — комментировали фото пользователи.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На днях российская модель Ирина Шейк на странице в соцсети показала свою маму в молодости. Знаменитость опубликовала черно-белый раритетный снимок, на котором запечатлена ее родительница Ольга Шайхлисламова, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info Мама знаменитой модели всегда поддерживала хорошие отношения с дочерью. Сейчас она помогает Ирине воспитывать ее дочь Лею, которая появилась на свет в прошлом году. Фанаты Шейк постоянно восхищаются внешностью Ольги Шайхлисламовой и отмечают, что она выглядит моложе своих лет.Накануне Ирина выложила в своем аккаунте редкую семейную фотографию, на которой изображена женщина, очень похожая на знаменитую российскую модель. Подписчики не сразу поняли, что на фото не Ирина, а ее мама. Позже фолловеры поняли, что на снимке запечатлена молодая Ольга Шайхлисламова. Глядя на фотографию, становится ясно от кого Ирине досталась такая редкая красота. «Один в один», «Вот это сходство», «Как вы похожи», — комментировали фото пользователи.



