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Раздел: Культура  
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Алина Гросу выставила напоказ стройные ножки

Алина Гросу выставила напоказ стройные ножкиНа днях певица отметила день рождения.

В Инстаграме Алина Гросу поделилась свежим снимком, на котором она запечатлена в объемном свитшоте и ультрамодных прозрачных сапожках, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Стройные ноги Алины оказались в центре внимания ее подписчиков, поэтому комплименты продолжают появляться в ленте комментариев вместе с поздравлениями, так как певица отмечает 8 июня свой 23-й день рождения.

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Новая фотка певицы собрала в Инстаграме больше 4 тысяч лайков.

Алина Гросу выставила напоказ стройные ножки
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 Теги: Алина Гросу, ноги

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Сегодня, 14:01 » Автор: Анна Мартынова
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