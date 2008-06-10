Раздел: Культура
Алина Гросу выставила напоказ стройные ножки
На днях певица отметила день рождения.
В Инстаграме Алина Гросу поделилась свежим снимком, на котором она запечатлена в объемном свитшоте и ультрамодных прозрачных сапожках, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Стройные ноги Алины оказались в центре внимания ее подписчиков, поэтому комплименты продолжают появляться в ленте комментариев вместе с поздравлениями, так как певица отмечает 8 июня свой 23-й день рождения.
Читайте также: Алина Гросу выставила напоказ стройные ноги
Новая фотка певицы собрала в Инстаграме больше 4 тысяч лайков.
В Инстаграме Алина Гросу поделилась свежим снимком, на котором она запечатлена в объемном свитшоте и ультрамодных прозрачных сапожках, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Стройные ноги Алины оказались в центре внимания ее подписчиков, поэтому комплименты продолжают появляться в ленте комментариев вместе с поздравлениями, так как певица отмечает 8 июня свой 23-й день рождения.
Читайте также: Алина Гросу выставила напоказ стройные ноги
Новая фотка певицы собрала в Инстаграме больше 4 тысяч лайков.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1274
0
Оставьте свой комментарий