Раздел: Культура
Вика из «НеАнгелов» показала идеальную талию в бикини
Певица наслаждается отдыхом.
Участница украинского коллектива "НеАнгелы" Виктория Смеюха на странице в Instagram порадовала поклонников откровенным фото и видео со своего отдыха, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Так, певица в откровенном образе решила сделать видео-пародию на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".
"Цвет настроения синий. Наша версия клипа. Кстати, а кто смотрел оригинальный клип?" - пишет певица. А вот на фото Вика в стильном черно-белом купальнике с накидкой позирует на фоне пляжа. "В блеске знойного дня!" - подписала она фото.
Поклонники бурно отреагировали на фото и поставили более чем 5 тысячи лайков и множество комплиментов. Особенно привела в восторг пользователей соцсети фигура певицы. "Виктория, какая фигура, просто с ума можно сойти", "Аппетитная!", "Крошка, ты шикарна!", "Фигура удивительная! Такие "гитарные" фигурки парни обожают!".
Читайте также: Вика из "НеАнгелов" в бикини похвасталась "берёзкой" на яхте
"День как день...а вот девушка на фото знойная и как раз озаряет блеском и день и окружающую действительность", "Хоть за других порадуемся! Конечно, блеск!", - пишут юзеры.
Участница украинского коллектива "НеАнгелы" Виктория Смеюха на странице в Instagram порадовала поклонников откровенным фото и видео со своего отдыха, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Так, певица в откровенном образе решила сделать видео-пародию на клип Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".
"Цвет настроения синий. Наша версия клипа. Кстати, а кто смотрел оригинальный клип?" - пишет певица. А вот на фото Вика в стильном черно-белом купальнике с накидкой позирует на фоне пляжа. "В блеске знойного дня!" - подписала она фото.
Поклонники бурно отреагировали на фото и поставили более чем 5 тысячи лайков и множество комплиментов. Особенно привела в восторг пользователей соцсети фигура певицы. "Виктория, какая фигура, просто с ума можно сойти", "Аппетитная!", "Крошка, ты шикарна!", "Фигура удивительная! Такие "гитарные" фигурки парни обожают!".
Читайте также: Вика из "НеАнгелов" в бикини похвасталась "берёзкой" на яхте
"День как день...а вот девушка на фото знойная и как раз озаряет блеском и день и окружающую действительность", "Хоть за других порадуемся! Конечно, блеск!", - пишут юзеры.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1247
0
Оставьте свой комментарий