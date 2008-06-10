Раздел: Культура
Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото
Пользователи советуют певице быть скромнее.
Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих поклонников очень пикантным фото, где исполнительница предстала в откровенном образе. Настя поделилась новым снимком со своими фанатами в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Каменских позировала в платье-сетке и нижнем белье. Настя похвасталась соблазнительными формами.
Откровенный снимок артистки собрал восторженные отзывы: "Богиня", "Пора бы уже стиль трусов сменить. Уже ж не 18", "Украинская Бейонсе", "Слишком горячая", "Шикарная", "Она просто прелесть и само совершенство", — комментируют пользователи.
Ранее в сети также раскритиковали интимное фото Каменских. На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.
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Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.
Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих поклонников очень пикантным фото, где исполнительница предстала в откровенном образе. Настя поделилась новым снимком со своими фанатами в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Каменских позировала в платье-сетке и нижнем белье. Настя похвасталась соблазнительными формами.
Откровенный снимок артистки собрал восторженные отзывы: "Богиня", "Пора бы уже стиль трусов сменить. Уже ж не 18", "Украинская Бейонсе", "Слишком горячая", "Шикарная", "Она просто прелесть и само совершенство", — комментируют пользователи.
Ранее в сети также раскритиковали интимное фото Каменских. На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.
Читайте также: Настю Каменских раскритиковали ее же поклонники
Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.
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