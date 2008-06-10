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Раздел: Культура  
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Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото

Настю Каменских раскритиковали за откровенное фотоПользователи советуют певице быть скромнее.

Популярная украинская певица Настя Каменских снова порадовала своих поклонников очень пикантным фото, где исполнительница предстала в откровенном образе. Настя поделилась новым снимком со своими фанатами в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Каменских позировала в платье-сетке и нижнем белье. Настя похвасталась соблазнительными формами.

Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото


Откровенный снимок артистки собрал восторженные отзывы: "Богиня", "Пора бы уже стиль трусов сменить. Уже ж не 18", "Украинская Бейонсе", "Слишком горячая", "Шикарная", "Она просто прелесть и само совершенство", — комментируют пользователи.

Ранее в сети также раскритиковали интимное фото Каменских. На снимке, который артистка разместила в Instagram, она позирует в одежде от Nadya Dzyak. Так Каменских выступала на национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица" 19 мая.

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Но фолловеры Насти не оценили дизайнерский наряд. Они считают, что выглядит певица вульгарно.

Настю Каменских раскритиковали за откровенное фото
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 Теги: Настя Каменских, фото

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Сегодня, 16:06 » Автор: Анна Мартынова
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