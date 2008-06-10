Раздел: Культура
Ирина Билык рассказала, о какой свадьбе мечтает
Ирина Билык рассказала, что мечтает не о белом платье.
Украинская певица Ирина Билык сейчас состоит в счастливых отношениях с режиссером Асланом Ахмадовым. Звезда не скрывает своих чувств и даже признается, как она представляет свою идеальную свадьбу.
Об этом артистка рассказала в "Светской жизни с Екатериной Осадчей", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Ирина Билык с 2015 года состоит в романтических отношениях с российским режиссером Асланом Ахмадовым. Певица демонстрирует нежные кадры с мужем и их сыном, не скрывая своего восторга от супружеской жизни.
Однако поклонники звезды до сих пор не знают деталей свадьбы звездной пары. Ирина Билык до сих пор не рассказывала об этом, но все же решила поделиться подробностями. Как оказалось, от пышного празднования пара отказалась, поэтому, возможно, артистка удивит всех неожиданным венчанием.
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У нас на тот момент была цель – это наш мальчик. И мы так волновались, чтобы он родился. Наверное, мы аккумулировали все деньги на то, чтобы он родился, поэтому отложили вечеринку. Но я думаю, что как только будет настроение, и немного соберем денег, то будем гулять,– призналась артистка.
Украинская певица Ирина Билык сейчас состоит в счастливых отношениях с режиссером Асланом Ахмадовым. Звезда не скрывает своих чувств и даже признается, как она представляет свою идеальную свадьбу.
Об этом артистка рассказала в "Светской жизни с Екатериной Осадчей", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, Ирина Билык с 2015 года состоит в романтических отношениях с российским режиссером Асланом Ахмадовым. Певица демонстрирует нежные кадры с мужем и их сыном, не скрывая своего восторга от супружеской жизни.
Однако поклонники звезды до сих пор не знают деталей свадьбы звездной пары. Ирина Билык до сих пор не рассказывала об этом, но все же решила поделиться подробностями. Как оказалось, от пышного празднования пара отказалась, поэтому, возможно, артистка удивит всех неожиданным венчанием.
Читайте также: Ирина Билык побывала на свадьбе у бывшего мужа
У нас на тот момент была цель – это наш мальчик. И мы так волновались, чтобы он родился. Наверное, мы аккумулировали все деньги на то, чтобы он родился, поэтому отложили вечеринку. Но я думаю, что как только будет настроение, и немного соберем денег, то будем гулять,– призналась артистка.
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