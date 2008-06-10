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Раздел: Культура  
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В Киеве завершаются съемки минисериала "Chernobyl"

В Киеве завершаются съемки минисериала "Chernobyl"В главных ролях играют британские актеры.

В центре Киева завершается третий день съемок минисериала "Chernobyl" производства американского телеканала HBO (Home Box Office) и британского Sky.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Ряд эпизодов снимается на улице Богдана Хмельницкого, в кварталах от Пушкинской до Владимирской. На время съемок ряд учреждений, магазинов сменил вывески.

Сериал об аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года, снимается в жанре драмы, он будет 1 сезон из пяти серий. Премьера запланирована на 2019 год. Согласно официальному синопсису, в центре сюжета "истории храбрых мужчин и женщин, которые рискуют собой, чтобы спасти Европу от невероятной катастрофы".

В главных ролях играют британские актеры Джаред Харрис ("Корона", "Эксперимент: Зло") и Эмили Уотсон ("Эверест", "Кингсмен: Золотое кольцо"), а также известный шведский актер Стеллан Скашгорд ("Тор", "Мстители", "Нимфоманка"). Скашгорд играет в сериале члена ЦК КПСС и председателя государственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Бориса Щербину. Эмили Уотсон выполняет роль ядерного физика Ульяны Хомюк, которая неофициально расследует причины взрыва.

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Уотсон и Скашгорд вместе уже играли в знаковом фильме Ларса фон Триера "Рассекая волны", Уотсон была номинирована за эту роль на Оскар как лучшая актриса. Джаред Харрис играет Валерия Легасова, ученого с возглавляемой Щербиной комиссии. Также в сериале задействованы Пол Риттер ("Электрические сны"), Джесси Бакли ("Табу", "Зверь"), Эдриен Роулинз ("Темные времена", "Война и мир").
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Сегодня, 21:06 » Автор: Едгар Букмирза
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