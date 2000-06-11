Раздел: Культура
Владимир Зеленский порадовал поклонников свежим фото
55 тысяч подписчиков оценили фото лайками.
Накануне Владимир Зеленский делился со своими фолловерами селфи, сделанным на пляже в Турции. Актер показывал грозовые тучи и серьезный вид.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Сегодня Зеленский сфотографировался с улыбкой под палящим солнцем и, выложив снимок в соцсеть, пожелал все «доброго утра».
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Прошло всего пять часов с момента публикации этого селфи Владимира Зеленского, как уже более 55 тысяч подписчиков оценили его лайками. В комментариях тоже ажиотаж — поклонницы не теряют возможности одарить актера комплиментами.
Накануне Владимир Зеленский делился со своими фолловерами селфи, сделанным на пляже в Турции. Актер показывал грозовые тучи и серьезный вид.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Сегодня Зеленский сфотографировался с улыбкой под палящим солнцем и, выложив снимок в соцсеть, пожелал все «доброго утра».
Читайте также: Юрий Горбунов порадовал свежим снимком с женой
Прошло всего пять часов с момента публикации этого селфи Владимира Зеленского, как уже более 55 тысяч подписчиков оценили его лайками. В комментариях тоже ажиотаж — поклонницы не теряют возможности одарить актера комплиментами.
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