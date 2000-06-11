Раздел: Культура
Идеальная фигура: Пэрис Хилтон показала, как выглядит в купальнике
Новая фотография появилась в социальной сети.
Светская львица, певица и дизайнер собственной линии одежды Пэрис Хилтон снова порадовала своих подписчиков снимком, наглядно демонстрирующим все прелести ее стройной фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сексапильная блондинка опубликовала фото, на котором позирует у бассейна в роскошном бирюзовом купальнике.
В качестве дополнения к образу теледива надела на ноги светлые балетки, волосы заплела в две косы, глаза скрыла за зеркальными солнцезащитными очками.
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Кадры пляжного отдыха Хилтон воодушевили ее поклонников на многочисленные комментарии и комплименты.
Светская львица, певица и дизайнер собственной линии одежды Пэрис Хилтон снова порадовала своих подписчиков снимком, наглядно демонстрирующим все прелести ее стройной фигуры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сексапильная блондинка опубликовала фото, на котором позирует у бассейна в роскошном бирюзовом купальнике.
В качестве дополнения к образу теледива надела на ноги светлые балетки, волосы заплела в две косы, глаза скрыла за зеркальными солнцезащитными очками.
Читайте также: Памела Андерсон поделилась подробностями личной жизни в новой книге
Кадры пляжного отдыха Хилтон воодушевили ее поклонников на многочисленные комментарии и комплименты.
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