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Папарацци встретили беременную Еву Лонгорию на прогулке с мужем
Актриса находится на последних месяцах беременности.
Совсем скоро звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» станет мамой! Взволнованные поклонники всё чаще проверяют аккаунты актрисы, чтобы первыми узнать о радостной новости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Папарацци в свою очередь стараются поделиться свежими фото беременной Евы, что у них и получилось. Вместе с мужем Хосе Антонио Бастоном звезду запечатлели фотографы на прогулке по улице Беверли-Хиллз.
Похоже, сейчас у Евы тяжелый период, ведь живот уже очень большой! «Он растет и становится больше, а значит, увеличиваюсь в размерах и я. Продолжаю говорить ему, что мы с большим нетерпением ждем его и хотим встретиться!.. Последние недели чувствую себя очень некомфортно. Много сплю, мне тяжело дышать. Но продолжаю много работать, занимаюсь йогой, акваэробикой, ходьбой и делаю массаж», — говорит ева в одном из недавних интервью.
Несмотря на то, что Ева находится на 8 месяце беременности, чувствует она себя как никогда лучше. Недавно звезда получила собственную звезду на аллее славы за активную благотворительную деятельность и карьерные заслуги.
Поддержать звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» пришли ее супруг Хосе Бастон, а также звездные друзья, коих у Лонгории немало — Виктория Бекхэм, Рики Мартин, Риз Уизерспун, Мелани Гриффит и другие.
Главным событием для актрисы станет рождение малыша. 15 марта, на свое день рождения, Лонгория рассказала о беременности. «Не могу поверить в этот день рождения, что внутри меня растет малыш, который ждет своего появления на свет. Спасибо всем за поздравления! Это был удивительный год. Что касается лучшего подарка, то я его уже получила,» — написала Ева в Instagram сегодня.
На празднование дня рождения Лонгория появилась в черном облегающем наряде, а на пресс-конференцию пришла в желтом мини-платье. Ева вместе с Анной Фарис представила журналистам комедию «За бортом», которая выходит на большие экраны этой весной. Конечно, представители СМИ задали Лонгории и вопросы про беременность.
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«Женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах… Некоторое время рядом со мной не было никого. Я думаю, что дети — это плод любви и партнерства,» — сказала актриса.
Совсем скоро звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» станет мамой! Взволнованные поклонники всё чаще проверяют аккаунты актрисы, чтобы первыми узнать о радостной новости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Папарацци в свою очередь стараются поделиться свежими фото беременной Евы, что у них и получилось. Вместе с мужем Хосе Антонио Бастоном звезду запечатлели фотографы на прогулке по улице Беверли-Хиллз.
Похоже, сейчас у Евы тяжелый период, ведь живот уже очень большой! «Он растет и становится больше, а значит, увеличиваюсь в размерах и я. Продолжаю говорить ему, что мы с большим нетерпением ждем его и хотим встретиться!.. Последние недели чувствую себя очень некомфортно. Много сплю, мне тяжело дышать. Но продолжаю много работать, занимаюсь йогой, акваэробикой, ходьбой и делаю массаж», — говорит ева в одном из недавних интервью.
Несмотря на то, что Ева находится на 8 месяце беременности, чувствует она себя как никогда лучше. Недавно звезда получила собственную звезду на аллее славы за активную благотворительную деятельность и карьерные заслуги.
Поддержать звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» пришли ее супруг Хосе Бастон, а также звездные друзья, коих у Лонгории немало — Виктория Бекхэм, Рики Мартин, Риз Уизерспун, Мелани Гриффит и другие.
Главным событием для актрисы станет рождение малыша. 15 марта, на свое день рождения, Лонгория рассказала о беременности. «Не могу поверить в этот день рождения, что внутри меня растет малыш, который ждет своего появления на свет. Спасибо всем за поздравления! Это был удивительный год. Что касается лучшего подарка, то я его уже получила,» — написала Ева в Instagram сегодня.
На празднование дня рождения Лонгория появилась в черном облегающем наряде, а на пресс-конференцию пришла в желтом мини-платье. Ева вместе с Анной Фарис представила журналистам комедию «За бортом», которая выходит на большие экраны этой весной. Конечно, представители СМИ задали Лонгории и вопросы про беременность.
Читайте также: Идеальная фигура: Пэрис Хилтон показала, как выглядит в купальнике
«Женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах… Некоторое время рядом со мной не было никого. Я думаю, что дети — это плод любви и партнерства,» — сказала актриса.
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