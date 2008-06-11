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Раздел: Культура  
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Джессика Альба показала своего пятимесячного сына

Джессика Альба показала своего пятимесячного сына Ребенок родился в новогоднюю ночь.

Хейз Альба Уоррен — младшенький в семье американской актрисы Джессики Альбы и кинопродюсера Кэша Уоррена — празднует свои 5 месяцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В этот день его мама опубликовала нежную фотосессию с ним на одеяле. Актриса боится, что в следующую важную дату сын не будет помещаться на покрывале — так быстро он растет.

Поклонники Альбы в восторге и не устают отправлять умилительные смайлики под фото.

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Хейз появился на свет в новогоднюю ночь. Счастливые родители сказали, что лучшего подарка они и представить себе не могли, так как давно мечтали о сыне. Помимо мальчика звездное семейство воспитывает двух дочерей — Хэвен и Онор.

Джессика Альба показала своего пятимесячного сына
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 Теги: Джессика Альба, сын

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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