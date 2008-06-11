Раздел: Культура
Джессика Альба показала своего пятимесячного сына
Ребенок родился в новогоднюю ночь.
Хейз Альба Уоррен — младшенький в семье американской актрисы Джессики Альбы и кинопродюсера Кэша Уоррена — празднует свои 5 месяцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В этот день его мама опубликовала нежную фотосессию с ним на одеяле. Актриса боится, что в следующую важную дату сын не будет помещаться на покрывале — так быстро он растет.
Поклонники Альбы в восторге и не устают отправлять умилительные смайлики под фото.
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Хейз появился на свет в новогоднюю ночь. Счастливые родители сказали, что лучшего подарка они и представить себе не могли, так как давно мечтали о сыне. Помимо мальчика звездное семейство воспитывает двух дочерей — Хэвен и Онор.
Хейз Альба Уоррен — младшенький в семье американской актрисы Джессики Альбы и кинопродюсера Кэша Уоррена — празднует свои 5 месяцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В этот день его мама опубликовала нежную фотосессию с ним на одеяле. Актриса боится, что в следующую важную дату сын не будет помещаться на покрывале — так быстро он растет.
Поклонники Альбы в восторге и не устают отправлять умилительные смайлики под фото.
Читайте также: Рианна купила особняк неподалеку от дома известного музыканта
Хейз появился на свет в новогоднюю ночь. Счастливые родители сказали, что лучшего подарка они и представить себе не могли, так как давно мечтали о сыне. Помимо мальчика звездное семейство воспитывает двух дочерей — Хэвен и Онор.
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