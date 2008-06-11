Ольга Фреймут порадовала нежным селфи

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На своей страничке в Инстаграме Ольга Фреймут поделилась свежим селфи, на котором продемонстрировала свою природную красоту.Поклонники по достоинству оценили внешний вид телеведущей и нажали на сердечко под ее новым фото более 28 тысяч раз."Такая нежная...", "Яка ж ви красуня!", "У Вас красивые волосы!", - такими комплиментами осыпали Ольгу ее фолловеры.