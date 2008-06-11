Раздел: Культура
Ольга Фреймут порадовала нежным селфи
Телеведущую похвалили за внешний вид.
На своей страничке в Инстаграме Ольга Фреймут поделилась свежим селфи, на котором продемонстрировала свою природную красоту.
Поклонники по достоинству оценили внешний вид телеведущей и нажали на сердечко под ее новым фото более 28 тысяч раз.
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"Такая нежная...", "Яка ж ви красуня!", "У Вас красивые волосы!", - такими комплиментами осыпали Ольгу ее фолловеры.
На своей страничке в Инстаграме Ольга Фреймут поделилась свежим селфи, на котором продемонстрировала свою природную красоту.
Поклонники по достоинству оценили внешний вид телеведущей и нажали на сердечко под ее новым фото более 28 тысяч раз.
Читайте также: Ирина Билык рассказала, о какой свадьбе мечтает
"Такая нежная...", "Яка ж ви красуня!", "У Вас красивые волосы!", - такими комплиментами осыпали Ольгу ее фолловеры.
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