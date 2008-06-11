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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут порадовала нежным селфи

Ольга Фреймут порадовала нежным селфиТелеведущую похвалили за внешний вид.

На своей страничке в Инстаграме Ольга Фреймут поделилась свежим селфи, на котором продемонстрировала свою природную красоту.

Поклонники по достоинству оценили внешний вид телеведущей и нажали на сердечко под ее новым фото более 28 тысяч раз.

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"Такая нежная...", "Яка ж ви красуня!", "У Вас красивые волосы!", - такими комплиментами осыпали Ольгу ее фолловеры.

Ольга Фреймут порадовала нежным селфи
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 Теги: Ольга Фреймут, селфи

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Сегодня, 10:42 » Автор: Валерия Янобекова
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