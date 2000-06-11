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Раздел: Культура  
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Фанаты завидуют собаке Насти Каменских

Фанаты завидуют собаке Насти КаменскихПевица сфотографировалась со своим питомцем и выложила фото в Инстаграм.

Давненько Настя Каменских не показывала свою собаку МиМи, но сегодня она порадовала поклонников новым совместным снимком. В комментарии к фото певица добавила хештеги: "#mymimi #itslove".

Фанаты Насти позавидовали ее любимчику, о чем тут же написали: "вот повезло собачке с хозяйкой!", "Вы очень милые)", "Побольше бы таких милых фото!".

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Всего за один час после публикации этого фото Каменских с МиМи его лайкнули более 41 тысяч инстаграм-пользователей.

Фанаты завидуют собаке Насти Каменских
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 Теги: Настя Каменских, собака

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Сегодня, 14:00 » Автор: Валерия Янобекова
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