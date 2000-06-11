Раздел: Культура
Фанаты завидуют собаке Насти Каменских
Певица сфотографировалась со своим питомцем и выложила фото в Инстаграм.
Давненько Настя Каменских не показывала свою собаку МиМи, но сегодня она порадовала поклонников новым совместным снимком. В комментарии к фото певица добавила хештеги: "#mymimi #itslove".
Фанаты Насти позавидовали ее любимчику, о чем тут же написали: "вот повезло собачке с хозяйкой!", "Вы очень милые)", "Побольше бы таких милых фото!".
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Всего за один час после публикации этого фото Каменских с МиМи его лайкнули более 41 тысяч инстаграм-пользователей.
Давненько Настя Каменских не показывала свою собаку МиМи, но сегодня она порадовала поклонников новым совместным снимком. В комментарии к фото певица добавила хештеги: "#mymimi #itslove".
Фанаты Насти позавидовали ее любимчику, о чем тут же написали: "вот повезло собачке с хозяйкой!", "Вы очень милые)", "Побольше бы таких милых фото!".
Читайте также: Идеальная фигура: Пэрис Хилтон показала, как выглядит в купальнике
Всего за один час после публикации этого фото Каменских с МиМи его лайкнули более 41 тысяч инстаграм-пользователей.
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