Фанаты завидуют собаке Насти Каменских

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Давненько Настя Каменских не показывала свою собаку МиМи, но сегодня она порадовала поклонников новым совместным снимком. В комментарии к фото певица добавила хештеги: "#mymimi #itslove".Фанаты Насти позавидовали ее любимчику, о чем тут же написали: "вот повезло собачке с хозяйкой!", "Вы очень милые)", "Побольше бы таких милых фото!".Всего за один час после публикации этого фото Каменских с МиМи его лайкнули более 41 тысяч инстаграм-пользователей.