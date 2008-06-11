Раздел: Культура
Вика из «НеАнгелов» примерила облегающее платье
Певица похвалилась идеальными формами на новых фотографиях.
Солистка "НеАнгелов" продолжает хвастаться фотографиями со своего отпуска в Монте-Карло.
На этот раз Виктория Смеюха продемонстрировала безупречную фигуру в облегающем платье. Чтобы пользователи соцсети смогли оценить ее по достоинству, певица принимала разные позы во время съемки, показывая фигуру со всех сторон.
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Более 10 тысяч лайков собрали эти фотки Виктории всего за один день.
Солистка "НеАнгелов" продолжает хвастаться фотографиями со своего отпуска в Монте-Карло.
На этот раз Виктория Смеюха продемонстрировала безупречную фигуру в облегающем платье. Чтобы пользователи соцсети смогли оценить ее по достоинству, певица принимала разные позы во время съемки, показывая фигуру со всех сторон.
Читайте также: Джессика Альба показала своего пятимесячного сына
Более 10 тысяч лайков собрали эти фотки Виктории всего за один день.
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