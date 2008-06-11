Вика из «НеАнгелов» примерила облегающее платье

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Солистка "НеАнгелов" продолжает хвастаться фотографиями со своего отпуска в Монте-Карло.На этот раз Виктория Смеюха продемонстрировала безупречную фигуру в облегающем платье. Чтобы пользователи соцсети смогли оценить ее по достоинству, певица принимала разные позы во время съемки, показывая фигуру со всех сторон.Более 10 тысяч лайков собрали эти фотки Виктории всего за один день.