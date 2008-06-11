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Раздел: Культура  
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Вика из «НеАнгелов» примерила облегающее платье

Вика из «НеАнгелов» примерила облегающее платьеПевица похвалилась идеальными формами на новых фотографиях.

Солистка "НеАнгелов" продолжает хвастаться фотографиями со своего отпуска в Монте-Карло.

На этот раз Виктория Смеюха продемонстрировала безупречную фигуру в облегающем платье. Чтобы пользователи соцсети смогли оценить ее по достоинству, певица принимала разные позы во время съемки, показывая фигуру со всех сторон.

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Более 10 тысяч лайков собрали эти фотки Виктории всего за один день.

Вика из «НеАнгелов» примерила облегающее платье

Вика из «НеАнгелов» примерила облегающее платье

Вика из «НеАнгелов» примерила облегающее платье
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 Теги: Виктория Смеюха, фигура

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Сегодня, 15:57 » Автор: Валерия Янобекова
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