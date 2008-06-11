Ани Лорак показала редкое семейное фото

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Недавно дочери Ани Лорак исполнилось 7 лет, по этому случаю родители устроили грандиозный праздник и, конечно же, фотосессию.В Инстаграме Каролина уже успела показать несколько свежих фото с Софией, а буквально пару часов назад она выложила новое фото, на котором запечатлены вместе с ней ее муж и дочь.Подписала Ани семейный кадр так: "Мои близнецы", указав на тот факт, что дочь София - копия своего папы Мурата.Это милое семейное фото Ани Лорак лайкнули более 83 тысяч инстаграм-пользователей.