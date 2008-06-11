Раздел: Культура
Мелания Трамп показала роскошное платье
Мелания не перестает радовать общественность.
Первая леди Мелания Трамп стала своеобразной "иконой" стиля в США. Жена Дональда Трампа поражает своим нарядом на каждом публичном выходе. Исключением не стал и поход в театр: там экс-модель поразила всех элегантным платьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Роскошная Мелания Трамп не перестает радовать общественность новыми стильными выходами. Жена Президента США примеряет как обыденные вещи, так и элегантные платья. Стоит отметить, что все образы первой леди отличались стилем и изяществом.
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Недавняя официальная встреча в знаменитом театре Форда, в Вашингтоне, не стала исключением. Мелания Трамп пришла в роскошном вечернем платье черного цвета с бело-серым верхом. Идеальная укладка волос и макияж завершили утонченный образ первой леди.
Первая леди Мелания Трамп стала своеобразной "иконой" стиля в США. Жена Дональда Трампа поражает своим нарядом на каждом публичном выходе. Исключением не стал и поход в театр: там экс-модель поразила всех элегантным платьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Роскошная Мелания Трамп не перестает радовать общественность новыми стильными выходами. Жена Президента США примеряет как обыденные вещи, так и элегантные платья. Стоит отметить, что все образы первой леди отличались стилем и изяществом.
Читайте также: Мелания Трамп поразила новым образом
Недавняя официальная встреча в знаменитом театре Форда, в Вашингтоне, не стала исключением. Мелания Трамп пришла в роскошном вечернем платье черного цвета с бело-серым верхом. Идеальная укладка волос и макияж завершили утонченный образ первой леди.
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