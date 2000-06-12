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Раздел: Культура  
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Поклонницы Олега Винника снесли ворота стадиона

Поклонницы Олега Винника снесли ворота стадионаКонцерт посетили 7 тысяч человек.

Фанаты украинского певца Олега Винника снесли ворота стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского во время концерта исполнителя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на xsport.ua.

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Интересно, что концерт посетили около 7 тысяч человек при стоимости билетов от 300 до 600 гривен, тогда как средняя посещаемость футбольных матчей полтавчан – 3,4 тысячи.


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 Теги: Олег Винник, стадион, Поклонницы

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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