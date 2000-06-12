Раздел: Культура
Поклонницы Олега Винника снесли ворота стадиона
Концерт посетили 7 тысяч человек.
Фанаты украинского певца Олега Винника снесли ворота стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского во время концерта исполнителя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на xsport.ua.
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Интересно, что концерт посетили около 7 тысяч человек при стоимости билетов от 300 до 600 гривен, тогда как средняя посещаемость футбольных матчей полтавчан – 3,4 тысячи.
Фанаты украинского певца Олега Винника снесли ворота стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского во время концерта исполнителя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на xsport.ua.
Читайте также: Охранникам Олега Винника не удалось сдержать толпу фанаток
Интересно, что концерт посетили около 7 тысяч человек при стоимости билетов от 300 до 600 гривен, тогда как средняя посещаемость футбольных матчей полтавчан – 3,4 тысячи.
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