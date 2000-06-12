Раздел: Культура
"Выхожу замуж": Мадонна удивила неожиданным заявлением
На данный момент певица встречается с 32-летним манекенщиком.
Американская певица, автор-исполнитель, музыкант, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница Мадонна Луиза Чикконе сообщила в Instagram о том, что выходит замуж, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
«Я невеста. Выхожу замуж. Удивительно!» — написала певица.
Впервые Мадонна вышла замуж в возрасте 27 лет. Ее первый муж — актер Шон Пенн, брак с ним у певицы продлился четыре года. Второй брак певица заключила, когда ей было 42 года. Ее второй супруг — режиссер Гай Ричи. Они прожили вместе почти 8 лет.
Между периодами браков Мадонна нередко состояла в отношениях. Ее бойфренды часто были намного младше или старше ее.
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Сейчас певица встречается с 32-летним манекенщиком Кевином Сампайо, с которым познакомилась три года назад на съемках своего клипа. Полгода назад певица переехала к нему в Лиссабон, а через некоторое время в Португалию переехали и ее дети.
Американская певица, автор-исполнитель, музыкант, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница Мадонна Луиза Чикконе сообщила в Instagram о том, что выходит замуж, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
«Я невеста. Выхожу замуж. Удивительно!» — написала певица.
Впервые Мадонна вышла замуж в возрасте 27 лет. Ее первый муж — актер Шон Пенн, брак с ним у певицы продлился четыре года. Второй брак певица заключила, когда ей было 42 года. Ее второй супруг — режиссер Гай Ричи. Они прожили вместе почти 8 лет.
Между периодами браков Мадонна нередко состояла в отношениях. Ее бойфренды часто были намного младше или старше ее.
Читайте также: Джессика Альба показала своего пятимесячного сына
Сейчас певица встречается с 32-летним манекенщиком Кевином Сампайо, с которым познакомилась три года назад на съемках своего клипа. Полгода назад певица переехала к нему в Лиссабон, а через некоторое время в Португалию переехали и ее дети.
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