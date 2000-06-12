Раздел: Культура
Ани Лорак показала семилетнюю дочь
Ани Лорак трогательно поздравила дочь с ее днем рождения.
Казалась, еще совсем недавно Ани Лорак родила своему супругу дочь Соню, и трепетно оберегала ее от прессы, а уже на днях девочке исполнилось 7 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В этот день артистка опубликовала праздничное фото с дочкой, на котором именинница позирует в пышном белом платье, и выглядит, как маленькая принцесса. Судя по всему, родители Сони устроили ей сказочный праздник в день рождения, но пока в сеть попало лишь одно фото.
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«С Днем рождения, моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее! Будь самой счастливой!» — написала Ани под снимком с дочкой.
Казалась, еще совсем недавно Ани Лорак родила своему супругу дочь Соню, и трепетно оберегала ее от прессы, а уже на днях девочке исполнилось 7 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В этот день артистка опубликовала праздничное фото с дочкой, на котором именинница позирует в пышном белом платье, и выглядит, как маленькая принцесса. Судя по всему, родители Сони устроили ей сказочный праздник в день рождения, но пока в сеть попало лишь одно фото.
Читайте также: "Выхожу замуж": Мадонна удивила неожиданным заявлением
«С Днем рождения, моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее! Будь самой счастливой!» — написала Ани под снимком с дочкой.
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