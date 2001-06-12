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Раздел: Культура  
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Парикмахеры определили прическу, которая подходит всем женщинам

Парикмахеры определили прическу, которая подходит всем женщинам Эта стрижка признана универсальной.

Парикмахеры выбрали универсальную стрижку для всех женщин. Ее называют "итальянкой", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Это усовершенствованный каскад, особенностью которого является "шапка". Пряди обрамляют лицо и создают объем у корней, пишет.

Стрижка популярна среди женщин любого возраста и телосложения. Подойдет для коротких, средних и длинных волос.

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Чтобы прическа имела ухоженный вид, понадобится только фен и брашинг. Ради экспериментов можно использовать бигуди или плойку. "Итальянка" скрывает мелкие недостатки внешности, например, морщины.
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 Теги: стрижка, итальянка

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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