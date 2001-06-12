Раздел: Культура
Самая веселая пара Голливуда обменялась забавными комментариями
Блейк Лайвли оставила комментарий под видео Райана Рейнольдса.
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс то и делают, что подшучивают друг над другом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Только недавно Райан Рейнольдс пошутил над женой за ее новую роль, как вот опять актеры взялись за свое. На этот раз инициатором подколов выступила сама Блейк Лайвли.
Так, в Инстаграм Рейнольдс поделился видеороликом, где берет интервью у своего якобы "брата-близнеца" Гордона Рейнольдса. Супруга актера не смогла пройти мимо, не оставив несколько колких комментариев.
"Черт. Твой брат горяч. Я совершила ужасную ошибку", - так пошутила Лайвли под видео, на что ее муж сразу возразил:
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"Не ошиблась. Ты живешь с ним больше года".
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс то и делают, что подшучивают друг над другом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Только недавно Райан Рейнольдс пошутил над женой за ее новую роль, как вот опять актеры взялись за свое. На этот раз инициатором подколов выступила сама Блейк Лайвли.
Так, в Инстаграм Рейнольдс поделился видеороликом, где берет интервью у своего якобы "брата-близнеца" Гордона Рейнольдса. Супруга актера не смогла пройти мимо, не оставив несколько колких комментариев.
"Черт. Твой брат горяч. Я совершила ужасную ошибку", - так пошутила Лайвли под видео, на что ее муж сразу возразил:
Читайте также: Парикмахеры определили прическу, которая подходит всем женщинам
"Не ошиблась. Ты живешь с ним больше года".
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