Раздел: Культура
Райан Гослинг получил сотрясение мозга на съемочной площадке
Актер снимается в роли известного астронавта.
Канадский актер Райан Гослинг сыграл Нила Армстронга в картине "Человек на луне", которая основана на книге Джеймса Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила Армстронга", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Гослинг рассказал, что на съемочной площадке он получил сотрясение мозга первой степени. Инцидент произошел во время того, как актер тренировался на специальном устройстве в NASA.
По его словам, он чувствовал себя плохо, однако не до конца был уверен в том, что с ним случилось. В результате, он обратился за помощью к врачу только после звонка своей супруге Еве Мендес.
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Отмечается, что именно это помогло избежать возможных неприятных последствий подобной травмы.
Канадский актер Райан Гослинг сыграл Нила Армстронга в картине "Человек на луне", которая основана на книге Джеймса Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила Армстронга", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Гослинг рассказал, что на съемочной площадке он получил сотрясение мозга первой степени. Инцидент произошел во время того, как актер тренировался на специальном устройстве в NASA.
По его словам, он чувствовал себя плохо, однако не до конца был уверен в том, что с ним случилось. В результате, он обратился за помощью к врачу только после звонка своей супруге Еве Мендес.
Читайте также: Парикмахеры определили прическу, которая подходит всем женщинам
Отмечается, что именно это помогло избежать возможных неприятных последствий подобной травмы.
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