» » Оля Романовская показала, как подросли ее дети
Раздел: Культура  
0

Оля Романовская показала, как подросли ее дети

Оля Романовская показала, как подросли ее детиЭкс-солистка ВИА-Гры сфотографировалась со своими тремя детьми.

В Инстаграме певица поделилась новым семейным снимком, на котором она запечатлена с сынвьям и дочерью.

Под фото певица написала: "Я, как и большинство женщин, замедляю шаг, проходя мимо витрин с роскошными ювелирными украшениями, но и без них совершенно счастливая прихожу домой, ведь там меня ждёт настоящее #сокровище #моидети #мояжизнь".

Старший сын Ольги выглядит на фото так, будто он взрослый мужчина. В комментариях певицу и ее детей искупали в комплиментах и приятных пожеланиях на будущее.

Читайте также: Известная модель остановила гонки "Формулы-1"

К слову, Ольга Романовская до сих пор не прокомментировала вопрос о том, как в ее семье появился третий ребенок. Певица только добавила, что не желает обсуждать эту тему и представляет девочку, как свою дочь.

Оля Романовская показала, как подросли ее дети
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оля Романовская, дети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:13 » Автор: Валерия Янобекова
     1141
     0

Похожие новости по теме

Ольга Романовская поделилась пикантным фото Ольга Романовская поделилась пикантным фото

Экс-солистка ВИА-Гры показала новое фото в вышиванке.

Ольга Романовская выставила напоказ длинные ноги Ольга Романовская выставила напоказ длинные ноги

Экс-солистка "ВИА-Гры" в очередной раз продемонстрировала прекрасные формы.

Ольга Романовская показала подросших детей Ольга Романовская показала подросших детей

Певица сделала фото с сыновьями и дочерью.

Ольга Романовская похвасталась длинными красивыми ногами Ольга Романовская похвасталась длинными красивыми ногами

Певица продемонстрировала идеальные ноги на всеобщее обозрение.

Ольга Романовская предстала перед публикой в необычном образе Ольга Романовская предстала перед публикой в необычном образе

Экс-солистка "ВИА-Гры" показала, как сексуально выглядит в гневе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх