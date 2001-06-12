Раздел: Культура
Оля Романовская показала, как подросли ее дети
Экс-солистка ВИА-Гры сфотографировалась со своими тремя детьми.
В Инстаграме певица поделилась новым семейным снимком, на котором она запечатлена с сынвьям и дочерью.
Под фото певица написала: "Я, как и большинство женщин, замедляю шаг, проходя мимо витрин с роскошными ювелирными украшениями, но и без них совершенно счастливая прихожу домой, ведь там меня ждёт настоящее #сокровище #моидети #мояжизнь".
Старший сын Ольги выглядит на фото так, будто он взрослый мужчина. В комментариях певицу и ее детей искупали в комплиментах и приятных пожеланиях на будущее.
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К слову, Ольга Романовская до сих пор не прокомментировала вопрос о том, как в ее семье появился третий ребенок. Певица только добавила, что не желает обсуждать эту тему и представляет девочку, как свою дочь.
В Инстаграме певица поделилась новым семейным снимком, на котором она запечатлена с сынвьям и дочерью.
Под фото певица написала: "Я, как и большинство женщин, замедляю шаг, проходя мимо витрин с роскошными ювелирными украшениями, но и без них совершенно счастливая прихожу домой, ведь там меня ждёт настоящее #сокровище #моидети #мояжизнь".
Старший сын Ольги выглядит на фото так, будто он взрослый мужчина. В комментариях певицу и ее детей искупали в комплиментах и приятных пожеланиях на будущее.
Читайте также: Известная модель остановила гонки "Формулы-1"
К слову, Ольга Романовская до сих пор не прокомментировала вопрос о том, как в ее семье появился третий ребенок. Певица только добавила, что не желает обсуждать эту тему и представляет девочку, как свою дочь.
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