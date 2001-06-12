Оля Романовская показала, как подросли ее дети

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В Инстаграме певица поделилась новым семейным снимком, на котором она запечатлена с сынвьям и дочерью.Под фото певица написала: "Я, как и большинство женщин, замедляю шаг, проходя мимо витрин с роскошными ювелирными украшениями, но и без них совершенно счастливая прихожу домой, ведь там меня ждёт настоящее #сокровище #моидети #мояжизнь".Старший сын Ольги выглядит на фото так, будто он взрослый мужчина. В комментариях певицу и ее детей искупали в комплиментах и приятных пожеланиях на будущее.К слову, Ольга Романовская до сих пор не прокомментировала вопрос о том, как в ее семье появился третий ребенок. Певица только добавила, что не желает обсуждать эту тему и представляет девочку, как свою дочь.