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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыном

Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыномЧерно-белое семейное фото телеведущей по достоинству оценили пользователи соцсети.

В инстаграме Маша Ефросинина поделилась свежим кадром, на котором она запечатлена со своим сыночком Александром.

Под фото Мария написала: "“Мама, ты так вкусно пахнешь.Как вафля...» #мойАлександр #moments".

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В комментариях поклонники телеведущей написали много приятных слов: "Красиві:)", "Маша, у вас очень милый сыночек!", "Так мило))", "Маша, Вы красавица!" и все остальные сообщения в таком же духе.

Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыном
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 Теги: Маша Ефросинина, сын

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Сегодня, 15:48 » Автор: Валерия Янобекова
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