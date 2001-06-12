Раздел: Культура
Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыном
Черно-белое семейное фото телеведущей по достоинству оценили пользователи соцсети.
В инстаграме Маша Ефросинина поделилась свежим кадром, на котором она запечатлена со своим сыночком Александром.
Под фото Мария написала: "“Мама, ты так вкусно пахнешь.Как вафля...» #мойАлександр #moments".
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В комментариях поклонники телеведущей написали много приятных слов: "Красиві:)", "Маша, у вас очень милый сыночек!", "Так мило))", "Маша, Вы красавица!" и все остальные сообщения в таком же духе.
В инстаграме Маша Ефросинина поделилась свежим кадром, на котором она запечатлена со своим сыночком Александром.
Под фото Мария написала: "“Мама, ты так вкусно пахнешь.Как вафля...» #мойАлександр #moments".
Читайте также: Ани Лорак показала семилетнюю дочь
В комментариях поклонники телеведущей написали много приятных слов: "Красиві:)", "Маша, у вас очень милый сыночек!", "Так мило))", "Маша, Вы красавица!" и все остальные сообщения в таком же духе.
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