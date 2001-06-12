Маша Ефросинина показала трогательное фото с сыном

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В инстаграме Маша Ефросинина поделилась свежим кадром, на котором она запечатлена со своим сыночком Александром.Под фото Мария написала: "“Мама, ты так вкусно пахнешь.Как вафля...» #мойАлександр #moments".В комментариях поклонники телеведущей написали много приятных слов: "Красиві:)", "Маша, у вас очень милый сыночек!", "Так мило))", "Маша, Вы красавица!" и все остальные сообщения в таком же духе.