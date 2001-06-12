Катя Бужинская поразила красотой своих глаз

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Катя Бужинская сделала акцент на своих глазах, делая селфи в автомобиле. Снимком она поделилась в Инстаграме, чем восхитила пользователей.Прокомментировала собственное селфи Катерина так: "Вот такие глазки))))", а в ответ получила массу подобных ответов: "Говорят - глаза зеркало души, а вы просто ангел во плоти!", "Твои глаза!!! Женщина красота и гордость!!!", "Ви дуже Гарна", "В них можно утонуть!!!".Больше пятисот подписчиков Бужинской не смогли пройти мимо ее нового фото и поставили лайки.