Раздел: Культура
Знаменитый украинский певец показал, как отдыхает с женой
Певец опубликовал нежное фото из Рима.
Знаменитый украинский певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoboy, отправился на отдых с женой Ольгой. Звездная пара выбрала солнечную Италию, которая невероятно выглядит на снимках супругов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В одном из интервью Дмитрий Шуров признался, что черпает вдохновение из семейных посиделок. Именно это стимулирует артиста на создание новых песен и музыки. Следовательно Pianoboy решил совместно с женой отдохнуть в солнечной и колоритной Италии.
Певец опубликовал нежное фото из Рима, на котором Оля Шурова мило обнимает его. Пара выглядит очень счастливо, что отметили пользователи сети. Автором снимка была фотограф Алина Красиева.
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Римские каникулы чуткими глазами Алины Красиевой, или перенестись с Рinterest в реальность вместе,– написал Дмитрий Шуров.
Знаменитый украинский певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoboy, отправился на отдых с женой Ольгой. Звездная пара выбрала солнечную Италию, которая невероятно выглядит на снимках супругов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В одном из интервью Дмитрий Шуров признался, что черпает вдохновение из семейных посиделок. Именно это стимулирует артиста на создание новых песен и музыки. Следовательно Pianoboy решил совместно с женой отдохнуть в солнечной и колоритной Италии.
Певец опубликовал нежное фото из Рима, на котором Оля Шурова мило обнимает его. Пара выглядит очень счастливо, что отметили пользователи сети. Автором снимка была фотограф Алина Красиева.
Читайте также: Юрий Горбунов показал, как отдыхает с женой
Римские каникулы чуткими глазами Алины Красиевой, или перенестись с Рinterest в реальность вместе,– написал Дмитрий Шуров.
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