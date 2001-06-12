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Раздел: Культура  
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Знаменитый украинский певец показал, как отдыхает с женой

Знаменитый украинский певец показал, как отдыхает с женойПевец опубликовал нежное фото из Рима.

Знаменитый украинский певец Дмитрий Шуров, более известный как Pianoboy, отправился на отдых с женой Ольгой. Звездная пара выбрала солнечную Италию, которая невероятно выглядит на снимках супругов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В одном из интервью Дмитрий Шуров признался, что черпает вдохновение из семейных посиделок. Именно это стимулирует артиста на создание новых песен и музыки. Следовательно Pianoboy решил совместно с женой отдохнуть в солнечной и колоритной Италии.

Певец опубликовал нежное фото из Рима, на котором Оля Шурова мило обнимает его. Пара выглядит очень счастливо, что отметили пользователи сети. Автором снимка была фотограф Алина Красиева.

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Римские каникулы чуткими глазами Алины Красиевой, или перенестись с Рinterest в реальность вместе,– написал Дмитрий Шуров.

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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