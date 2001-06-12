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Раздел: Культура  
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Ургант вызвал гнев россиян своим поступком

Ургант вызвал гнев россиян своим поступкомСлова Ивана Урганта не проливают свет на главный вопрос.

Слухи о том, что известный российский телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля стали поводом для настоящей волны народного возмущения в интернете. От оскорблений и виртуальных плевков шоумена не спасло даже его личное заверение, что он любит Россию и не собирается из нее уезжать.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ДНИ.РУ.

После того, как в СМИ появилась информация о получении Иваном Ургантом паспорта гражданина Израиля, в Сети разразилась настоящая буря. Ведущего стали обвинять, что он буквально бежит из России. При этом даже в первоисточнике — израильском издании "Вести" — прямо говорилось, что после получения документа, дающего право на безвизовый въезд в 161 страну мира, он вернется в Москву.

Более того, не остановило злопыхателей даже опровержение самого Ивана Урганта.

"Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", — написал телеведущий на своей странице в Instagram. "Я действительно уехал в Израиль…На два дня", — подчеркнул он.

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В этой стране, объяснил Иван Ургант, похоронены его прабабушка и тетя, что и стало причиной поездки.

Впрочем, самые внимательные пользователи Сети обратили внимание, что слова Ивана Урганта не проливают свет на вопрос — получал он или нет израильское гражданство. Дело в том, что для этого нет необходимости отказываться от российского паспор.
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 Теги: Ургант, гнев

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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