Раздел: Культура
Шакира показала еще одну фотографию без макияжа
Известная певица сфотографировалась в машине с детьми.
Шакира - одна из немногих звезд, которая свела использования косметики в повседневной жизни практически к минимуму, поэтому ее легко можно узнать без макияжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Она не боится показывать себя настоящую, поэтому поделилась случайной фотографией, сделанной во время поездки в Лондон.
11 июня певица выступала на арене О2 в Лондоне. Концерт прошел в рамках ее мирового турне в поддержку нового альбома El Dorado. Как оказалось, даже несмотря на свой плотный график, она готова уделить максимум внимания своим детям.
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Шакира поделилась трогательной фотографией, на которой ее двое детей лежат у нее на коленях. Сама певица смотрит в кадр, и можно увидеть, что на ней совсем нет макияжа, а без него она выглядит гораздо лучше.
Шакира - одна из немногих звезд, которая свела использования косметики в повседневной жизни практически к минимуму, поэтому ее легко можно узнать без макияжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.
Она не боится показывать себя настоящую, поэтому поделилась случайной фотографией, сделанной во время поездки в Лондон.
11 июня певица выступала на арене О2 в Лондоне. Концерт прошел в рамках ее мирового турне в поддержку нового альбома El Dorado. Как оказалось, даже несмотря на свой плотный график, она готова уделить максимум внимания своим детям.
Читайте также: Якубович назвал еду, за которую он готов продать Россию=
Шакира поделилась трогательной фотографией, на которой ее двое детей лежат у нее на коленях. Сама певица смотрит в кадр, и можно увидеть, что на ней совсем нет макияжа, а без него она выглядит гораздо лучше.
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