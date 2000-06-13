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Раздел: Культура  
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Шакира показала еще одну фотографию без макияжа

Шакира показала еще одну фотографию без макияжа Известная певица сфотографировалась в машине с детьми.

Шакира - одна из немногих звезд, которая свела использования косметики в повседневной жизни практически к минимуму, поэтому ее легко можно узнать без макияжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bilshe.

Она не боится показывать себя настоящую, поэтому поделилась случайной фотографией, сделанной во время поездки в Лондон.

11 июня певица выступала на арене О2 в Лондоне. Концерт прошел в рамках ее мирового турне в поддержку нового альбома El Dorado. Как оказалось, даже несмотря на свой плотный график, она готова уделить максимум внимания своим детям.

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Шакира поделилась трогательной фотографией, на которой ее двое детей лежат у нее на коленях. Сама певица смотрит в кадр, и можно увидеть, что на ней совсем нет макияжа, а без него она выглядит гораздо лучше.

Шакира показала еще одну фотографию без макияжа
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 Теги: Шакира, без макияжа, фото

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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