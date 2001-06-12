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Раздел: Культура  
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Новая часть "Мстителей" приблизилась к рекорду кассовых сборов

Новая часть "Мстителей" приблизилась к рекорду кассовых сборов Лента стала вторым диснеевским фильмом, собравшим более двух миллиардов долларов.

The Walt Disney Company сообщает, что спустя 48 дней после премьеры кассовые сборы фильма "Мстители: Война бесконечности" превысили два миллиарда долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Фильм стал вторым, кто собрал больше 2 миллиардов долларов за всю историю The Walt Disney Company.

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Первым фильмом был Звёздные войны: Пробуждение Силы.
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 Теги: мстители, кассовые сборы

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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