Раздел: Культура
Джамала поделилась фотографией в стильном полосатом сарафане
Большинству подписчиков понравился новый лук певицы.
Уличный стиль давно превратился в особую категорию модной индустрии. Мы все внимательно следим, как мировые звезды и наши знаменитости подбирают наряды для повседневных дел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Свой уличным стиль на днях продемонстрировала певица Джамала, восхитив стильным аутфитом в полоску.
Для прогулки по городу победительница Евровидения выбрала стильный сарафан ниже колен в красно-зеленую полоску. Свой образ Джамала дополнила сумкой и очками, а свой пост в Инстаграме прокомментировала:
Читайте также: Супруги Бекхэм рассказали, правдивы ли слухи об их разводе
"Поки немає пляжу та моря .
поки немає фото у парку і квітів
Все ж таки у Києві літо :)"
Уличный стиль давно превратился в особую категорию модной индустрии. Мы все внимательно следим, как мировые звезды и наши знаменитости подбирают наряды для повседневных дел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Свой уличным стиль на днях продемонстрировала певица Джамала, восхитив стильным аутфитом в полоску.
Для прогулки по городу победительница Евровидения выбрала стильный сарафан ниже колен в красно-зеленую полоску. Свой образ Джамала дополнила сумкой и очками, а свой пост в Инстаграме прокомментировала:
Читайте также: Супруги Бекхэм рассказали, правдивы ли слухи об их разводе
"Поки немає пляжу та моря .
поки немає фото у парку і квітів
Все ж таки у Києві літо :)"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
909
0
Оставьте свой комментарий