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Раздел: Культура  
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Джамала поделилась фотографией в стильном полосатом сарафане

Джамала поделилась фотографией в стильном полосатом сарафане Большинству подписчиков понравился новый лук певицы.

Уличный стиль давно превратился в особую категорию модной индустрии. Мы все внимательно следим, как мировые звезды и наши знаменитости подбирают наряды для повседневных дел, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Свой уличным стиль на днях продемонстрировала певица Джамала, восхитив стильным аутфитом в полоску.

Для прогулки по городу победительница Евровидения выбрала стильный сарафан ниже колен в красно-зеленую полоску. Свой образ Джамала дополнила сумкой и очками, а свой пост в Инстаграме прокомментировала:

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"Поки немає пляжу та моря .
поки немає фото у парку і квітів
Все ж таки у Києві літо :)"

Джамала поделилась фотографией в стильном полосатом сарафане
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 Теги: Джамала, фото

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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