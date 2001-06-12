Андрей Джеджула показал свою жену

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В инстаграме Андрей Джеджула похвалился свежим снимком из недавнего фотосета, на котором он запечатлен с женой Юлией.Под фото с женой Джеджула написал: "Вот какую русалку нашел у озера!".Подписчики шоумена не заставили ждать и тут же написали много подобных комментариев: "Держите крепче, не отпускайте! Русалка красивенная, да и дельфин, что надо!)) Чудесная пара! Взаимной любви Вам!", "Как красиво))", "Очень красивая пара!".