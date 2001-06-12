» » Андрей Джеджула показал свою жену
Раздел: Культура  
0

Андрей Джеджула показал свою жену

Андрей Джеджула показал свою женуУкраинский шоумен снялся с супругой в новой фотосессии.

В инстаграме Андрей Джеджула похвалился свежим снимком из недавнего фотосета, на котором он запечатлен с женой Юлией.

Под фото с женой Джеджула написал: "Вот какую русалку нашел у озера!".

Читайте также: Ольга Сумская примерила легендарный образ

Подписчики шоумена не заставили ждать и тут же написали много подобных комментариев: "Держите крепче, не отпускайте! Русалка красивенная, да и дельфин, что надо!)) Чудесная пара! Взаимной любви Вам!", "Как красиво))", "Очень красивая пара!".

Андрей Джеджула показал свою жену
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Андрей Джеджула, жена

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:17 » Автор: Валерия Янобекова
     816
     0

Похожие новости по теме

Андрей Джеджула показал фото с женой Андрей Джеджула показал фото с женой

Шоумен сфотографировался с супругой в лифте.

Андрей Джеджула показал мощный торс Андрей Джеджула показал мощный торс

Телеведущий в очередной раз похвалился накачанным прессом.

Андрей Джеджула засветил свой мощный торс и похвастался красавицей-женой Андрей Джеджула засветил свой мощный торс и похвастался красавицей-женой

Шоумен отправился с женой в Мексику на медовый месяц.

Андрей Джеджула женился на Юлии Леус Андрей Джеджула женился на Юлии Леус

Известный шоу-мен теперь будет носить обручальное кольцо.

Андрей Джеджула похвастался накачанным телом Андрей Джеджула похвастался накачанным телом

Телеведущий отправился отдыхать с семьей в жаркий Египет на остров Тиран.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх