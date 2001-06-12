Раздел: Культура
Настя Каменских поразила красотой на свежем селфи
Певица выложила в Инстаграм новое фото.
Помимо необыкновенных глаз, которые обладают мощным притягательным свойством, Настя Каменских продемонстрировала еще и плоский живот, опровергнув слухи о беременности, которую ей приписывают уже несколько лет.
Настя никак не подписала новое селфи, но ее фанаты всего за час после публикации снимка оставили под ним несколько сотен комментариев, больша часть из которых - подобные комплименты: "Какая же красавица!", "Настёна как всегда неотразима!", "ну красавица,что тут говорить", "Шикарная! Глаз не отвести!".
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Уже более 35 тысяч инстаграм-пользователей оценили лайками новое селфи Насти Каменских.
Помимо необыкновенных глаз, которые обладают мощным притягательным свойством, Настя Каменских продемонстрировала еще и плоский живот, опровергнув слухи о беременности, которую ей приписывают уже несколько лет.
Настя никак не подписала новое селфи, но ее фанаты всего за час после публикации снимка оставили под ним несколько сотен комментариев, больша часть из которых - подобные комплименты: "Какая же красавица!", "Настёна как всегда неотразима!", "ну красавица,что тут говорить", "Шикарная! Глаз не отвести!".
Читайте также: Якубович назвал еду, за которую он готов продать Россию
Уже более 35 тысяч инстаграм-пользователей оценили лайками новое селфи Насти Каменских.
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