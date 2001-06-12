Настя Каменских поразила красотой на свежем селфи

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Помимо необыкновенных глаз, которые обладают мощным притягательным свойством, Настя Каменских продемонстрировала еще и плоский живот, опровергнув слухи о беременности, которую ей приписывают уже несколько лет.Настя никак не подписала новое селфи, но ее фанаты всего за час после публикации снимка оставили под ним несколько сотен комментариев, больша часть из которых - подобные комплименты: "Какая же красавица!", "Настёна как всегда неотразима!", "ну красавица,что тут говорить", "Шикарная! Глаз не отвести!".Уже более 35 тысяч инстаграм-пользователей оценили лайками новое селфи Насти Каменских.