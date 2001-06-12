Раздел: Культура
Оля Цибульская похвасталась красавчиком-братом
Инстаграм-пользователи пришли в восторг от семейного селфи Цибульских.
Самая поющая ведущая не очень часто показывает членов своей семьи, а потому свежее фото с братом Сергеем произвело фурор в соцсети.
Подписала Ольга снимком с красавчиком-братом так: "Доброго ранку! Сьогодні була в ефірі разом з найбажанішим холостяком країни С. Цибульським))".
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В комментариях активизировались подписчицы певицы: "Вау, ви напевне в першому ряді сиділи коли Бог красу роздавав)))", "Красивый брат)", "Ото він у Вас гарнющий, як і ви", "Які гарні ви разом".
Самая поющая ведущая не очень часто показывает членов своей семьи, а потому свежее фото с братом Сергеем произвело фурор в соцсети.
Подписала Ольга снимком с красавчиком-братом так: "Доброго ранку! Сьогодні була в ефірі разом з найбажанішим холостяком країни С. Цибульським))".
Читайте также: Известный голливудский актер оказался за решеткой из-за пьяной выходки
В комментариях активизировались подписчицы певицы: "Вау, ви напевне в першому ряді сиділи коли Бог красу роздавав)))", "Красивый брат)", "Ото він у Вас гарнющий, як і ви", "Які гарні ви разом".
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