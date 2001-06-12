» » Оля Цибульская похвасталась красавчиком-братом
Раздел: Культура  
0

Оля Цибульская похвасталась красавчиком-братом

Оля Цибульская похвасталась красавчиком-братомИнстаграм-пользователи пришли в восторг от семейного селфи Цибульских.

Самая поющая ведущая не очень часто показывает членов своей семьи, а потому свежее фото с братом Сергеем произвело фурор в соцсети.

Подписала Ольга снимком с красавчиком-братом так: "Доброго ранку! Сьогодні була в ефірі разом з найбажанішим холостяком країни С. Цибульським))".

Читайте также: Известный голливудский актер оказался за решеткой из-за пьяной выходки

В комментариях активизировались подписчицы певицы: "Вау, ви напевне в першому ряді сиділи коли Бог красу роздавав)))", "Красивый брат)", "Ото він у Вас гарнющий, як і ви", "Які гарні ви разом".

Оля Цибульская похвасталась красавчиком-братом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оля Цибульская, брат

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:35 » Автор: Валерия Янобекова
     162
     0

Похожие новости по теме

Известный голливудский актер оказался за решеткой из-за пьяной выходки Известный голливудский актер оказался за решеткой из-за пьяной выходки

Винс Вон был арестован, а затем отпущен под залог в Калифорнии.

Оля Цибульская похвасталась дорогим автомобилем Оля Цибульская похвасталась дорогим автомобилем

Самая поющая ведущая показала свою "ласточку".

Ольга Цибульская не постеснялась надеть платье с глубоким декольте Ольга Цибульская не постеснялась надеть платье с глубоким декольте

Самая поющая ведущая восхитила публику своим внешним видом.

Эрика Герцег показала селфи с любимым мужчиной Эрика Герцег показала селфи с любимым мужчиной

Солистка группы "ВИА-Гра" выложила в Сеть новое фото с братом.

Оля Цибульская похвасталась пикантным снимком Оля Цибульская похвасталась пикантным снимком

Певица и телеведущая показала, какой страстной может быть в танце.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх