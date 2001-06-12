Оля Цибульская похвасталась красавчиком-братом

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Самая поющая ведущая не очень часто показывает членов своей семьи, а потому свежее фото с братом Сергеем произвело фурор в соцсети.Подписала Ольга снимком с красавчиком-братом так: "Доброго ранку! Сьогодні була в ефірі разом з найбажанішим холостяком країни С. Цибульським))".В комментариях активизировались подписчицы певицы: "Вау, ви напевне в першому ряді сиділи коли Бог красу роздавав)))", "Красивый брат)", "Ото він у Вас гарнющий, як і ви", "Які гарні ви разом".