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Раздел: Культура  
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Украинский фильм получил награду в США

Украинский фильм получил награду в СШАФильм вышел в прокат в августе 2017.

Украинский фильм IZI получил "Приз зрительских симпатий" на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Фильм IZI вышел в прокат в августе 2017-го года и вышел в широкий прокат в Италии, а 14-го сентября – в Украине.

Главную роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Николя Ночелла, а одну из второстепенных – легендарная актриса Барбара Буше. Также в нем играл актер Остап Ступка.

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Lighthouse International Film Festival – международный кинофестиваль, который ежегодно демонстрирует своим зрителям лучшие игровые и документальные, короткометражные и полнометражные картины талантливых кинематографистов со всего мира.
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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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