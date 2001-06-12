Украинский фильм получил награду в США

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Украинский фильм стал лучшим иностранным на фестивале в Лондоне.

Сегодня в театре «Россия» подошел к концу Московский международный кинофестиваль, в основной программе которого участвовали 16 картин. Так, лучшим фильмом, жури фестиваля признало драму Эрдема Тепегеза, рассказывающую о безработной турчанке. Называется фильм - победитель - «Частица». А сыгравшую в картине Жале Арикан