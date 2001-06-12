Раздел: Культура
Украинский фильм получил награду в США
Фильм вышел в прокат в августе 2017.
Украинский фильм IZI получил "Приз зрительских симпатий" на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Фильм IZI вышел в прокат в августе 2017-го года и вышел в широкий прокат в Италии, а 14-го сентября – в Украине.
Главную роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Николя Ночелла, а одну из второстепенных – легендарная актриса Барбара Буше. Также в нем играл актер Остап Ступка.
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Lighthouse International Film Festival – международный кинофестиваль, который ежегодно демонстрирует своим зрителям лучшие игровые и документальные, короткометражные и полнометражные картины талантливых кинематографистов со всего мира.
Украинский фильм IZI получил "Приз зрительских симпатий" на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Фильм IZI вышел в прокат в августе 2017-го года и вышел в широкий прокат в Италии, а 14-го сентября – в Украине.
Главную роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Николя Ночелла, а одну из второстепенных – легендарная актриса Барбара Буше. Также в нем играл актер Остап Ступка.
Читайте также: Украинский фильм получил престижный приз в США
Lighthouse International Film Festival – международный кинофестиваль, который ежегодно демонстрирует своим зрителям лучшие игровые и документальные, короткометражные и полнометражные картины талантливых кинематографистов со всего мира.
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