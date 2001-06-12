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Раздел: Культура  
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В сети появились очаровательные фото Сергея Бабкина с женой

В сети появились очаровательные фото Сергея Бабкина с женойСергей и Снежана Бабкины имеют идеальные отношения.

Семейная идиллия Сергея и Снежаны Бабкиных стала уже своеобразным ориентиром для супружеских пар. Звезды до сих пор испытывают чувство влюбленности и выглядят по-настоящему счастливо во время каждого публичного выхода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Никто и сомневаться бы не стал, что Сергей и Снежана Бабкины имеют идеальные отношения. Ведь пара не только на светских мероприятиях демонстрирует нежность и заботливость, но и дома, подальше от общественности. Так, Instagram-страница супругов изобилует волшебными снимками влюбленных. А недавно Сергей и Снежана удивили всех повторным венчанием.

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"У этой девушки есть все, в чем я нуждаюсь", – пояснил Сергей Бабкин.

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 Теги: Сергей Бабкин, жена

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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