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Леди Гага показала свою маму

Леди Гага показала свою маму Певица пришла с мамой на благотворительный вечер.

Личность Леди Гаги волнует публику уже не так сильно, как несколько лет назад, ведь всем давно надоели ее "стильные эксперименты". А вот мама Леди Гаги - совсем другое дело. Очень интересно, как выглядит женщина, которая воспитывала певицу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Леди Гага умеет выглядеть элегантно и уместно, если того захочет. Звезда продемонстрировала свой сдержанный образ во время благотворительного вечера Children Mending Hearts '10th Annual Empathy Rock в Лос-Анджелесе, куда приехала не со своим женихом, а с мамой.

Ранее Синтия Джерманотта, мама певицы, опубликовала эссе в издании Refinery29, в котором рассказала о своей матери и о своих детях, включая Леди Гагу.

«Когда мои дочери были маленькими, они пытались делиться своими тревогами, но я всегда им говорила, что другие тоже все это переживают. Сейчас я понимаю, что это был не лучший метод, я совсем не знала, с какими проблемами самом деле сталкиваются мои дети», - пишет Синтия.

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Как бы ни было, одна из ее дочерей добилась огромного успеха и благодаря ей обе женщины теперь могут помогать и вдохновлять детей на творчество, чем и занимается благотворительный фонд, который организовал мероприятие.

Леди Гага показала свою маму
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 Теги: Леди Гага, мама

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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