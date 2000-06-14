Раздел: Культура
Зианджа примет участие в киевском Марше равенства
Певица является одним из самых известных трансгендеров Украины.
Певица-трансгендер, участница 8-го сезона телешоу "Голос страны" Зианджа заявила, что собирается присоединиться к Маршу равенства "КиевПрайд-2018", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Об этом она написала в своем Instagram.
"Я иду "КиевПрайд" как гордая Трансгендерная женщина! Увидимся 17 июня!" – написала Зианджа.
Как известно, артистка сменила свой пол в 2014 году и ранее выступала под именем Борис Апрель.
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Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018".
Певица-трансгендер, участница 8-го сезона телешоу "Голос страны" Зианджа заявила, что собирается присоединиться к Маршу равенства "КиевПрайд-2018", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Об этом она написала в своем Instagram.
"Я иду "КиевПрайд" как гордая Трансгендерная женщина! Увидимся 17 июня!" – написала Зианджа.
Как известно, артистка сменила свой пол в 2014 году и ранее выступала под именем Борис Апрель.
Читайте также: Леди Гага показала свою маму
Напомним, 17 июня в центре Киева пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества "КиевПрайд-2018".
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