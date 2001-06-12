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Раздел: Культура  
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Еще один роман Стивена Кинга будет экранизирован в виде сериала

Еще один роман Стивена Кинга будет экранизирован в виде сериала Сам писатель может стать исполнительным продюсером сериала.

Компания Media Rights Capital купила права на экранизацию последнего романа Стивена Кинга The Outsider, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

В основе сюжета книги - история человека, несправедливо обвиненного в убийстве ребенка.

Вероятнее всего, сериал будет состоять из 10 серий.

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Также сообщается, что Стивен Кинг может присоединиться к команде в качестве исполнительного продюсера.
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 Теги: Стивен Кинг, сериал, книга

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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