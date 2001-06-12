Еще один роман Стивена Кинга будет экранизирован в виде сериала

Сам писатель может стать исполнительным продюсером сериала.



Компания Media Rights Capital купила права на экранизацию последнего романа Стивена Кинга The Outsider, сообщает



В основе сюжета книги - история человека, несправедливо обвиненного в убийстве ребенка.



Вероятнее всего, сериал будет состоять из 10 серий.



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Также сообщается, что Стивен Кинг может присоединиться к команде в качестве исполнительного продюсера. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания Media Rights Capital купила права на экранизацию последнего романа Стивена Кинга The Outsider, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время В основе сюжета книги - история человека, несправедливо обвиненного в убийстве ребенка.Вероятнее всего, сериал будет состоять из 10 серий.Также сообщается, что Стивен Кинг может присоединиться к команде в качестве исполнительного продюсера.



