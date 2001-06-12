Раздел: Культура
Надежда Мейхер отважилась на эксперимент со внешностью
Певица удивила новой прической.
Не так давно на модную в этом сезоне челку в французском стиле решилась телеведущая Маша Ефросинина, а теперь на подобные эксперименты согласилась и еще одна яркая брюнетка украинского шоу-бизнеса — Надежда Мейхер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
Только вот если Маша оставила прежнюю длину своих волос, то певица решила меняться кардинально, обрезав волосы выше плеч и сделав себе стрижку «короткий боб», которая сейчас в тренде.
Снимками с новой прической Надежда уже поделилась в своем блоге, и поклонники сразу же стали активно комментировать изменения в ее внешности.
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Большинство сошлись во мнении, что новая стрижка очень идет певице, однако без критики не обошлось. Некоторым прежний стиль Мейхер нравился больше. А что вы скажете?
Не так давно на модную в этом сезоне челку в французском стиле решилась телеведущая Маша Ефросинина, а теперь на подобные эксперименты согласилась и еще одна яркая брюнетка украинского шоу-бизнеса — Надежда Мейхер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
Только вот если Маша оставила прежнюю длину своих волос, то певица решила меняться кардинально, обрезав волосы выше плеч и сделав себе стрижку «короткий боб», которая сейчас в тренде.
Снимками с новой прической Надежда уже поделилась в своем блоге, и поклонники сразу же стали активно комментировать изменения в ее внешности.
Читайте также: Еще один роман Стивена Кинга будет экранизирован в виде сериала
Большинство сошлись во мнении, что новая стрижка очень идет певице, однако без критики не обошлось. Некоторым прежний стиль Мейхер нравился больше. А что вы скажете?
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