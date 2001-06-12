» » Надежда Мейхер отважилась на эксперимент со внешностью
Раздел: Культура  
0

Надежда Мейхер отважилась на эксперимент со внешностью

Надежда Мейхер отважилась на эксперимент со внешностью Певица удивила новой прической.

Не так давно на модную в этом сезоне челку в французском стиле решилась телеведущая Маша Ефросинина, а теперь на подобные эксперименты согласилась и еще одна яркая брюнетка украинского шоу-бизнеса — Надежда Мейхер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

Только вот если Маша оставила прежнюю длину своих волос, то певица решила меняться кардинально, обрезав волосы выше плеч и сделав себе стрижку «короткий боб», которая сейчас в тренде.

Снимками с новой прической Надежда уже поделилась в своем блоге, и поклонники сразу же стали активно комментировать изменения в ее внешности.

Читайте также: Еще один роман Стивена Кинга будет экранизирован в виде сериала

Большинство сошлись во мнении, что новая стрижка очень идет певице, однако без критики не обошлось. Некоторым прежний стиль Мейхер нравился больше. А что вы скажете?

Надежда Мейхер отважилась на эксперимент со внешностью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Надежда Мейхер, прическа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     912
     0

Похожие новости по теме

Надежда Мейхер поделилась снимком с новой фотосессии Надежда Мейхер поделилась снимком с новой фотосессии

Певица поделилась эффектным снимком.

Надежда Мейхер поделилась пикантным снимком Надежда Мейхер поделилась пикантным снимком

В последнее время Надежда Мейхер не часто баловала поклонников новыми снимками.

Надежда Мейхер поделилась пикантным снимком Надежда Мейхер поделилась пикантным снимком

Надежда Мейхер опубликовала в личном микроблоге новый снимок.

Надежда Мейхер решилась на откровенную фотосессию Надежда Мейхер решилась на откровенную фотосессию

Надежа Мейхер-Грановская, известная украинская ведущая и певица, решила вспомнить себя былую и снялась в откровенной фотосессии.

Надежда Мейхер станет радиоведущей Надежда Мейхер станет радиоведущей

Известная украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер теперь станет и радиоведущей.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх