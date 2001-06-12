Тарабарова подчеркнула беременность облегающим платьем

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Совсем скоро Света тарабарова станет мамой впервые, а пока она балует своих подписчиков новыми фотками. На этот раз она показала снимок, на котором запечатлена в черном облегающем платье с открытыми плечами.Подписала певица свежее фото так: "У кожної дівчинки має бути магічна little black dress! Навіть у вагітної))".Теперь Светлана собирает комплименты, которые один за другим появляются в ленте под ее снимком. Вот так оценили образ певицы ее поклонники: "дуже гарна)))", "бомбезно!", "Ти просто супер!!!", "Красотка!".